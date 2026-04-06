Trong cuộc sống, có những chuyện rất khó để mở lời, chẳng hạn như việc đòi nợ. Tin rằng nhiều người sẽ cảm thấy ngại ngùng khi phải đòi tiền người thân quen và luôn hy vọng đối phương tự nhớ ra để trả. Ở nơi công sở, việc vay mượn vài đồng thì dễ, nhưng đòi lại sao cho khéo để không làm sứt mẻ tình cảm lại là cả một nghệ thuật. Vậy làm thế nào để "đòi tiền" một cách tinh tế?

Một chàng trai họ Trương (Trung Quốc) gần đây đi xin việc sau khi công ty cũ đóng cửa. Sau khi nộp hồ sơ, anh nhận được lời mời phỏng vấn từ một đơn vị mới. Tại buổi phỏng vấn, sau khi vượt qua các câu hỏi chuyên môn một cách xuất sắc, nhà tuyển dụng bất ngờ đưa ra một tình huống hóc búa: "Nếu tôi vay bạn 200 tệ (khoảng 700.000 VNĐ) nhưng tôi không trả, bạn sẽ làm gì?"

Nghe xong câu hỏi, Tiểu Hắc sững người một chút rồi cúi đầu suy nghĩ. Sau một hồi, anh tự tin ngẩng lên trả lời:

"Trong công việc, ngài là lãnh đạo của tôi; nhưng ngoài giờ làm việc, chúng ta là bạn bè. Nếu không phải là chỗ thân thiết, chắc hẳn ngài cũng chẳng tìm đến một nhân viên nhỏ như tôi để vay tiền. Hơn nữa, 200 tệ không phải số tiền lớn, tôi tin là ngài chỉ vô tình quên mất mà thôi.

Thay vì đòi trực tiếp, tôi sẽ chọn một dịp ngoài giờ làm việc để tâm sự về những khó khăn tài chính cá nhân của mình, sau đó khéo léo hỏi xem ngài đã dùng xong số tiền đó chưa. Nếu lúc đó ngài vẫn chưa có sẵn tiền, tôi cũng sẽ không giục. Tôi tin rằng ngài sẽ không vì số tiền nhỏ này mà đánh mất lòng tin tôi dành cho ngài."

Nghe xong câu trả lời, nhà tuyển dụng đánh giá rất cao sự thấu đáo và trí tuệ cảm xúc (EQ) của Trương. Ông cho rằng anh là người biết nhìn xa trông rộng, xử lý tình huống vẹn cả đôi đường nên đã quyết định nhận anh vào làm việc.

Trong môi trường công sở, có những việc không khó nhưng cũng chẳng hề đơn giản. Chỉ khi bạn biết đặt mình vào đại cục, hiểu rõ vị thế của đối phương và giữ được sự chân thành, bạn mới có được lòng tin từ người khác. Muốn người khác tin tưởng mình, trước hết hãy cho họ thấy sự tin tưởng và tử tế của bạn.

Còn bạn, nếu đồng nghiệp vay tiền không trả, bạn sẽ xử lý thế nào?