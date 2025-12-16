Người thay thế NSƯT Thành Lộc làm giám đốc: "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ cân nhắc 50/50"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Đình Toàn – người thay thế nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc làm giám đốc Nghệ thuật sân khấu Idecaf.

Nghệ sĩ Đình Toàn

Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống độc thân tuổi 50: "Khi đứng trên sân khấu biểu diễn và thăng hoa, tôi cảm thấy hạnh phúc. Sau mỗi buổi diễn, tôi tẩy trang, thu dọn và về nhà, rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi. Tôi có gia đình bên cạnh nên hiếm khi cảm thấy cô đơn".

Về chặng đường làm nghề của mình, nghệ sĩ Đình Toàn tâm sự: "Sau hơn 20 năm gắn bó với sân khấu IDECAF, tôi nhận thấy hành trình của mình tại đây là một chặng đường dài đầy trải nghiệm và may mắn.

Từ những vở diễn đầu tiên vào năm 1998, tôi chỉ đảm nhận những vai nhỏ, vai phụ nhưng giờ đây, tôi được đóng những vai chính và thậm chí còn đảm nhận một số trách nhiệm cho sân khấu.

Dẫu vậy, con đường đến với nghề diễn của tôi không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có những lúc tôi nghĩ sẽ không lựa chọn nghề sân khấu. Thời điểm chương trình Ngày Xửa Ngày Xưa nổi tiếng, tôi vẫn đang học đại học và nghĩ mình sẽ không làm diễn viên.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ cân nhắc 50/50, bởi tôi chưa trải nghiệm nhiều công việc khác. Nhưng công việc diễn viên đã mang đến cho tôi vô vàn trải nghiệm quý giá.

Nghề diễn viên không chỉ mang lại cho tôi thu nhập và danh tiếng mà còn mang đến những trải nghiệm đầy cảm xúc mỗi đêm diễn. Đã không ít lần khi đứng trước tình cảm của khán giả, những tiếng vỗ tay hay những món quà, tôi tự hỏi: Tại sao họ phải làm điều đó cho mình?

Rồi tôi nhận ra rằng, mình là người được chọn cho sứ mệnh này, cho công việc này. Chính vì vậy, dù có được chọn hay không, tôi vẫn phải làm thật tốt những gì mình đang làm.

Trước những áp lực từ kỳ vọng của khán giả, cũng như những thử thách trong cuộc sống và công việc, tôi lựa chọn cách đối diện bằng tinh thần làm việc hết mình và thái độ bình thản. Với tôi, sự yêu mến của công chúng không chỉ dành cho hình ảnh trên sân khấu hay trước ống kính mà còn bao gồm cả những khoảnh khắc rất đỗi đời thường.

Trên hành trình dài chinh phục nghệ thuật, khán giả là nguồn động lực không thể thiếu còn gia đình chính là điểm tựa bền vững phía sau. Tôi may mắn luôn được gia đình ủng hộ từ ngày đầu, đặc biệt là mẹ. Mẹ hiểu và thông cảm cho những vất vả, hy sinh của tôi. Mẹ sẽ rất vui khi tôi có thể ăn cơm trưa cùng".