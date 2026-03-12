Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Luật Căn cước 2023 đã quy định rõ ràng về các mốc độ tuổi bắt buộc phải cấp đổi thẻ căn cước/ CCCD. Theo đó, thẻ căn cước sẽ hết giá trị sử dụng khi công dân chạm các mốc tuổi: 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Danh sách các năm sinh cần đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Căn cứ theo quy định trên, từ năm 2026, những công dân có năm sinh dưới đây thuộc diện bắt buộc phải đi làm lại thẻ căn cước:

Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi);

Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi);

Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi);

Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi).

Lưu ý quan trọng: Đối với trường hợp công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước khi đến độ tuổi quy định nêu trên, thì thẻ căn cước đó vẫn có giá trị sử dụng đến mốc tuổi cấp đổi tiếp theo.

Sử dụng thẻ căn cước/ CCCD hết hạn gặp vấn đề gì?

Việc sử dụng CCCD hết hạn sẽ dẫn đến một loạt hệ lụy trực tiếp. Đầu tiên và nghiêm trọng nhất là việc tạm dừng giao dịch ngân hàng. Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các ngân hàng có trách nhiệm theo dõi và sẽ tạm khóa các giao dịch thanh toán, rút tiền, chuyển khoản tại quầy, ATM và kênh trực tuyến nếu giấy tờ tùy thân của khách hàng (là CCCD) hết hiệu lực. Ngân hàng sẽ gửi thông báo trước, nhưng nếu khách hàng không cập nhật, tài khoản sẽ bị đóng băng giao dịch.

Không chỉ vậy, khi CCCD hết hạn, tài khoản định danh điện tử VNeID cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không thể dùng VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính, hay dùng để thay thế giấy tờ vật lý khi làm thủ tục bay, gây ra nhiều bất tiện. Cuối cùng, hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, đổi thẻ CCCD sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Để tránh những rắc rối trên, người dân thuộc các nhóm tuổi nêu trên cần kiểm tra ngay ngày cấp thẻ CCCD của mình. Nếu thẻ sắp hết hạn, cần nhanh chóng đến cơ quan công an có thẩm quyền để làm thủ tục cấp đổi. Quy trình hiện nay khá nhanh chóng, bao gồm việc đối chiếu thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu thập dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt) để hoàn tất. Việc chủ động hành động sớm sẽ giúp bạn tránh được các khoản phạt và đảm bảo mọi giao dịch tài chính, dân sự không bị gián đoạn.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 24, Luật Căn cước 2023, các trường hợp khác phải thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước bao gồm:

Các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước:

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

- Xác lập lại số định danh cá nhân.

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Các trường hợp cấp lại thẻ căn cước:

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được.

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Cách kiểm tra thông tin cư dân trước khi làm thủ tục

Trong quá trình cấp đổi thẻ, nếu dữ liệu số hoá bị sai lệch, cơ quan chức năng sẽ yêu cầu người dân chỉnh lý trước khi tiếp tục. Để tiết kiệm thời gian, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin trước tại nhà theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Bộ Công an và đăng nhập bằng tài khoản VNeID.

Bước 2: Tại màn hình chính, nhấn vào tên tài khoản ở góc trên bên phải màn hình và chọn mục "Tra cứu thông tin công dân".

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót, người dân cần chủ động đến cơ quan chức năng để thực hiện chỉnh lý trước khi làm thủ tục cấp đổi thẻ mới.