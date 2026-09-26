Một phụ nữ 58 tuổi được phát hiện tử vong trong khu vực nước ngập tại bãi đỗ xe của khu nhà ở Khlong Chan, Bangkok (Thái Lan). Cảnh sát nghi ngờ có dòng điện rò rỉ trong khu vực.

Khoảng 8h ngày 26/9, Trung úy cảnh sát Phanuwat Thaimai, điều tra viên thuộc Đồn cảnh sát Lat Phrao, nhận tin báo về một người tử vong tại bãi đỗ xe của khu nhà ở Khlong Chan 25, Soi Nawamin 6, phường Khlong Chan, quận Bang Kapi, Bangkok.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ 58 tuổi đã tử vong trong vùng nước ngập. Do nghi ngờ khu vực có thể bị rò điện, cảnh sát đã phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa thi thể ra ngoài nhằm đảm bảo an toàn.

Ảnh: Matichon

Theo lời kể của ông Kittiphum Phromthepcharoen, người trình báo sự việc, khoảng 5h30 cùng ngày, ông nhìn xuống bãi đỗ xe của khu nhà ở Khlong Chan 25 và phát hiện một người phụ nữ ngã xuống, có biểu hiện giãy giụa trong khu vực ngập nước.

Thời điểm đó, ông không biết danh tính nạn nhân vì chỉ có thể nhìn thấy phần chân của người phụ nữ nổi trên mặt nước.

Sau khi nhận tin, điều tra viên đã phối hợp với các đơn vị chức năng để tiếp cận hiện trường và đưa nạn nhân ra ngoài. Danh tính người phụ nữ sau đó được xác định là bà Suri. Theo thông tin ban đầu, bà làm nghề thu gom đồ cũ để bán và sinh sống tại khu nhà ở Khlong Chan 27.

Nhiều khu vực ở Bangkok đang ngập nghiêm trọng do mưa lớn (Ảnh: Matichon)

Cảnh sát sau đó thông báo cho người thân của nạn nhân để tiến hành các thủ tục liên quan.

Thông tin từ hiện trường cho thấy cảnh sát nghi ngờ có dòng điện rò rỉ trong khu vực nước ngập. Tuy nhiên, nguồn tin trên chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của người phụ nữ.

Nguồn: Matichon