Người phụ nữ chuyển khoản nhầm 3 tỷ đồng nhưng không được hoàn lại, tòa tuyên bố: "Cô phải trả thêm 45 triệu đồng"

Chuyển khoản nhầm nhưng người nhận mất tích

Năm 2012, bà Ngưu, sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thực hiện một giao dịch ngân hàng như thường lệ. Tuy nhiên, chỉ vì một sai sót trong quá trình nhập thông tin, bà đã chuyển nhầm 795.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) vào tài khoản của một người lạ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà Ngưu lập tức liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ thu hồi số tiền. Tuy nhiên, phía đại diện ngân hàng cho biết họ không thể hoàn trả khoản tiền trên, đồng thời khẳng định ngân hàng không phải bên chịu trách nhiệm trong vụ việc. Theo giải thích, tài khoản nhận tiền đã bị đóng băng từ năm 2011 do có dấu hiệu liên quan đến các giao dịch bất thường. Vì vậy, ngân hàng không có quyền tự ý xử lý hay hoàn trả số tiền bà Ngưu chuyển nhầm.

Theo hồ sơ, chủ tài khoản nhận tiền là một người đàn ông họ Chung. Người này trước đó đã bị ngân hàng khóa tài khoản vì nghi ngờ vi phạm các quy định tài chính. Sau khi tiếp nhận phản ánh từ bà Ngưu, ngân hàng cho biết họ chỉ có thể phối hợp với cơ quan công an để hỗ trợ xác minh và liên hệ với chủ tài khoản, chứ không thể tự ý chuyển trả tiền.

Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm nhanh chóng rơi vào bế tắc. Khi cảnh sát tiến hành xác minh địa chỉ đăng ký của ông Chung, họ phát hiện người này đã rời đi từ lâu, không ai biết nơi ở hiện tại hay thông tin liên lạc.

Sau gần 1 năm chờ đợi nhưng không có tiến triển, tháng 5/2013, bà Ngưu quyết định khởi kiện lên Tòa án nhân dân quận Dương Đông (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), yêu cầu ông Chung hoàn trả số tiền đã nhận nhầm.

Tuy nhiên, đến tháng 7 cùng năm, cơ quan đăng ký hộ khẩu địa phương gửi văn bản phản hồi cho tòa án, xác nhận không có hồ sơ dân sự nào trùng khớp với danh tính người đàn ông họ Chung như thông tin được cung cấp. Nói cách khác, danh tính của chủ tài khoản gần như không thể xác minh.

Việc không xác định được bị đơn khiến quá trình tố tụng rơi vào bế tắc. Sau hơn hai năm không thu thập thêm được bằng chứng hay thông tin mới, đến tháng 11/2015, tòa án quyết định bác đơn kiện của bà Ngưu với lý do không đủ điều kiện để tiếp tục xét xử.

Khởi kiện lần 2, thay đổi bị đơn

Không chấp nhận mất trắng số tiền lớn, cuối năm 2016, bà tiếp tục nộp đơn kiện lần hai. Tuy nhiên, lần này mục tiêu mà bà nhắm đến là phía ngân hàng. Người phụ nữ yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền 795.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) mà bà đã chuyển nhầm vào tài khoản ông Chung.

Trong quá trình xét xử, phía ngân hàng khẳng định họ không thu được bất kỳ lợi ích nào từ khoản tiền bà Ngưu chuyển nhầm, cũng không có hành vi chiếm đoạt hay sử dụng trái phép số tiền này.

Theo quy định pháp luật tại Trung Quốc, ngân hàng chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ và quản lý tài khoản, không phải chủ sở hữu tài sản trong tài khoản của khách hàng.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng tài khoản của ông Chung đã bị đóng băng hợp pháp từ năm 2011. Sau thời điểm bị khóa, tài khoản không thể thực hiện các giao dịch rút tiền hay chuyển khoản, đồng thời số tiền nằm trong tài khoản cũng không phát sinh lãi suất.

Vì vậy, theo lập luận của ngân hàng, việc yêu cầu họ hoàn trả số tiền chuyển nhầm là không có cơ sở pháp lý.

Ngoài ra, phía ngân hàng còn cho rằng giao dịch của bà Ngưu có giá trị rất lớn nên người thực hiện cần có trách nhiệm kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Việc chuyển nhầm xảy ra hoàn toàn do lỗi chủ quan của chính bà.

Trong quá trình xem xét vụ án, hội đồng xét xử cấp thành phố cũng tiến hành xác minh lại thông tin liên quan đến ông Chung. Kết quả cho thấy danh tính và địa chỉ đăng ký của người này đều là giả mạo, khiến việc xác định bị đơn và tiến hành đòi lại tiền gần như không thể thực hiện.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, tòa án nhận định các lập luận từ phía ngân hàng là phù hợp với quy định pháp luật. Đồng thời, hội đồng xét xử cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát hoàn toàn từ sự bất cẩn của bà Ngưu trong quá trình thao tác chuyển khoản.

Cuối cùng, tòa tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người phụ nữ này, chính thức khép lại vụ việc kéo dài suốt nhiều năm. Không chỉ không thể lấy lại gần 3 tỷ đồng đã chuyển nhầm, bà Ngưu còn phải nộp thêm 11.750 NDT (khoảng 45,5 triệu đồng) theo quy định tố tụng của tòa án.

(Theo Baijiahao)