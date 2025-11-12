Người phụ nữ chuyển khoản nhầm 3 tỷ đồng nhưng không được đối phương hoàn trả, tòa tuyên bố: Phải nộp thêm 43 triệu đồng

Chuyển khoản nhầm nhưng chủ tài khoản nhận tiền “biến mất”

Tháng 7/2012, trong một lần thực hiện giao dịch ngân hàng, bà Ngưu sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bất cẩn chuyển nhầm 795.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) vào tài khoản của một người lạ. Phát hiện sai sót ngay sau đó, bà lập tức đến ngân hàng để trình báo và yêu cầu được hỗ trợ lấy lại số tiền.

Tuy nhiên, phản hồi từ phía ngân hàng khiến bà vô cùng bất ngờ. Đại diện ngân hàng cho biết họ không thể hoàn tiền, đồng thời khẳng định ngân hàng không chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Theo giải thích, tài khoản nhận tiền đã bị đóng băng từ năm 2011 do có dấu hiệu giao dịch bất thường. Vì vậy, ngân hàng không thể tự ý hoàn lại số tiền mà bà Ngưu đã chuyển nhầm.

Tài khoản nhận tiền thuộc về một người đàn ông họ Chung. Theo hồ sơ, ông Chung từng bị ngân hàng khóa tài khoản do có hoạt động nghi ngờ liên quan đến vi phạm quy định tài chính. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngân hàng cho biết họ chỉ có thể phối hợp với cơ quan công an để giúp bà Ngưu liên hệ với chủ tài khoản, chứ không thể tự ý hoàn trả tiền.

Tuy nhiên, khi cảnh sát tiến hành xác minh tại địa chỉ đăng ký của ông Chung, kết quả cho thấy người này đã rời đi từ lâu, không ai biết tung tích hay thông tin liên lạc hiện tại. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều rơi vào bế tắc.

Sau gần một năm chờ đợi vô vọng, tháng 5/2013, bà Ngưu đệ đơn lên Tòa án nhân dân quận Dương Đông, tỉnh Quảng Đông, yêu cầu ông Chung hoàn trả lại 795.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) mà bà đã chuyển nhầm.

(Ảnh minh họa)

Đến tháng 7 cùng năm, tòa án nhận được văn bản phản hồi từ Phòng đăng ký hộ khẩu địa phương, xác nhận rằng không có bất kỳ hồ sơ dân sự nào về người họ Chung trùng khớp với thông tin được cung cấp. Nói cách khác, danh tính của ông Chung không thể xác minh được.

Sau hơn hai năm không thu thập thêm được bằng chứng hay thông tin mới, tháng 11/2015, tòa án quyết định bác đơn kiện của bà Ngưu, với lý do không thể xác định được bị đơn là ai và ở đâu, nên vụ việc không đủ điều kiện tiến hành tố tụng.

Khởi kiện lần hai: nhắm vào ngân hàng

Cuối năm 2016, bà Ngưu tiếp tục nộp đơn khởi kiện, lần này mục tiêu hướng về phía ngân hàng. Bà yêu cầu ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn trả cho mình toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm vào tài khoản của ông Chung. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét, tòa án tiếp tục bác đơn kiện của bà Ngưu. Lý do được đưa ra là yêu cầu của bà không có căn cứ pháp lý và không chính đáng.

Trong văn bản phản hồi gửi tòa, ngân hàng khẳng định rằng họ không thu được bất kỳ lợi ích nào từ số tiền bà Ngưu đã chuyển nhầm, và không có hành vi chiếm đoạt hay trục lợi bất hợp pháp. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, ngân hàng chỉ là đơn vị cung cấp và quản lý tài khoản, chứ không phải chủ sở hữu của tài khoản.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng tài khoản của ông Chung đã bị đóng băng từ năm 2011 theo đúng quy định, do đó họ không có nghĩa vụ ngăn chặn hoặc cảnh báo người khác chuyển tiền vào đó. Sau khi bị đóng băng, tài khoản không thể thực hiện bất kỳ giao dịch rút tiền hay chuyển khoản nào, và số tiền trong đó cũng không sinh lãi. Vì vậy, việc buộc ngân hàng phải hoàn trả số tiền do người khác chuyển nhầm là không hợp lý.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, đại diện ngân hàng cũng chỉ ra rằng số tiền bà Ngưu chuyển nhầm là rất lớn. Với một giao dịch có giá trị cao như vậy, người thực hiện phải có trách nhiệm kiểm tra cẩn thận thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận. Việc bà Ngưu không kiểm tra kỹ lưỡng dẫn đến chuyển nhầm là do lỗi chủ quan của chính bà.

Hội đồng xét xử cấp thành phố đã xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, đồng thời xác minh lại thông tin về tài khoản ông Chung. Kết quả cho thấy danh tính và địa chỉ đăng ký của người này đều là giả mạo, khiến việc xác định bị đơn và thực hiện quyền đòi lại tiền không thể tiến hành.

Tòa nhận định rằng các lập luận của ngân hàng là có cơ sở pháp lý, và lỗi trong vụ việc này hoàn toàn thuộc về phía bà Ngưu vì sự bất cẩn trong thao tác chuyển tiền. Do đó, tòa tuyên bố bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Ngưu, chính thức khép lại vụ việc kéo dài nhiều năm. Ngoài ra, bà Ngưu còn có trách nhiệm thanh toán 11.750 NDT (hơn 43 triệu đồng) theo quy định.