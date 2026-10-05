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Người phụ nữ 31 tuổi ở Hà Nội sinh con thứ 7 sau 9 năm kết hôn

Lam Giang (Tổng hợp)
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Sau 9 năm kết hôn, vợ chồng chị Thủy lần lượt đón các thiên thần nhỏ lần lượt vào các năm: 2018, 2019, 2021, 2022, 2024, 2025 và 2026.

Chị Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1995, ở Ba Vì, Hà Nội) nổi tiếng trên mạng xã hội với câu chuyện sinh con liền tù tì sau 9 năm hôn nhân. Những video chia sẻ về cuộc sống thường ngày của gia đình được chị Thủy luôn thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Ngày 1/10 vừa qua, chị Thủy đã vượt cạn thành công sinh con thứ 7. Thông tin khiến nhiều người thích thú và gửi lời chúc mừng đến gia đình.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, bé thứ 7 nhà chị Thủy có tên ở nhà là Cherry, chào đời khỏe mạnh, nặng 3,7kg. Ở những tuần cuối thai kỳ, chị bị mắc sốt xuất huyết và phải nhập viện để chăm sóc đặc biệt. May mắn, cuộc vượt cạn lần thứ 7 của chị Thủy đã diễn ra suôn sẻ.

Người phụ nữ 31 tuổi ở Hà Nội sinh con thứ 7 sau 9 năm kết hôn - Ảnh 1.

Em bé thứ 7 của gia đình chị Thủy chào đời hôm 1/10 vừa qua. (Ảnh: FBNV)

Được biết, vợ chồng chị Thủy kết hôn năm 2017. Sau 9 năm chung sống, cặp đôi lần lượt đón 7 thiên thần nhí kháu khỉnh, chào đời vào các năm: 2018, 2019, 2021, 2022, 2024, 2025 và 2026. Người phụ nữ cho biết, vợ chồng chị rất thích đông con và ngay từ khi mới kết hôn đã có dự định sẽ sinh nhiều con. Mong muốn của vợ chồng chị được 2 bên gia đình ủng hộ và ông bà cũng hỗ trợ vợ chồng chị Thủy rất nhiều trong việc chăm sóc các bé.

Kể trên Chuyên trang Ngôi sao, chị Thủy bộc bạch gia đình đông con cũng cực thật nhưng cũng rất vui. Mỗi ngày, chị thường thức dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị bữa sáng, pha sữa, sắp xếp quần áo,... cho các con đi học. Khi các con đã tới trường hết là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi, người mẹ tranh thủ thời gian chăm sóc bé nhỏ nhất, dọn dẹp nhà cửa, bắt tay vào công việc bán hàng, sáng tạo nội dung,...

Người phụ nữ 31 tuổi ở Hà Nội sinh con thứ 7 sau 9 năm kết hôn - Ảnh 2.

Gia đình đông con của vợ chồng chị Thủy khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)

Chiều tối, chị Thủy đi đón con, nấu cơm, chăm con, dạy con học,... Khoảnh khắc mà người mẹ đông con thích nhất là khi cả nhà quây quần đông đủ bên mâm cơm và trước giờ đi ngủ, nghe các con ríu rít kể chuyện ở trường, tranh nhau ngồi cạnh mẹ,...

Đối với chị Thủy, việc nghỉ ngơi đã trở thành điều xa xỉ sau nhiều năm chăm con nhỏ. Có những hôm, chị gần như thức trắng đêm khi các con ốm cùng một lúc. Đôi khi, người mẹ chỉ có khoảng thời gian riêng hiếm hoi là vài phút nằm yên sau khi đã dọn dẹp xong mọi việc. Điều mà chị muốn làm nhất khi có thời gian rảnh chính là đi ngủ.

Mỗi tháng, gia đình chị Thủy chi hơn 50 triệu đồng cho tiền học, sữa, quần áo và sinh hoạt phí. Anh Phạm Văn Dũng (37 tuổi) hiện làm kinh doanh và lo phần lớn kinh tế gia đình. Thấu hiểu những vất vả mà vợ phải trải qua khi mang thai, sinh nở và chăm sóc con cái nên anh rất thương vợ. Ngoài thời gian cho công việc, anh cũng phụ vợ chơi với con, dạy con học và làm việc nhà.

Vợ chồng chị Thủy vẫn đang nỗ lực làm việc để xây dựng kinh tế gia đình ổn hơn khi các con bước vào tuổi trưởng thành.

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Tags

mẹ 7 con

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