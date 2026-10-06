Trước ngày nghỉ việc, bà giúp việc nhà hàng xóm tiết lộ 1 chuyện khiến người phụ nữ bất ngờ

Hôm ấy, bà Nụ cứ đứng trước cửa, nói chuyện được vài câu lại ngập ngừng. Có lúc bà như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi là Liên, 37 tuổi, kết hôn với Sơn được 8 năm và có hai con. Suốt những năm qua, tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn khi có một gia đình khá yên ấm. Vợ chồng tôi không phải lúc nào cũng ngọt ngào như những ngày đầu mới cưới, nhưng chúng tôi cùng nhau chăm con, vun vén nhà cửa, kinh tế cũng dần ổn định. Thế nhưng, mọi chuyện mới đây lại rẽ theo một hướng mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhà hàng xóm có một người giúp việc tên Nụ. Bà lớn tuổi, hiền lành, sống tình cảm nên tôi và bà khá thân thiết. Mỗi lần về quê lên, bà thường mang cho tôi ít trái cây quê. Nhà tôi có quần áo cũ của mẹ chồng không mặc nữa, hoặc có món đồ gì còn tốt mà không dùng đến, tôi lại đem cho bà.

Khoảng một tháng trước, bà Nụ bất ngờ sang nhà chào tôi để nói lời tạm biệt. Bà bảo sắp nghỉ việc, về quê hẳn. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chúc bà về quê mạnh khỏe, sống vui bên con cháu. Hôm ấy, tôi để ý bà Nụ có vẻ rất khác. Bà cứ đứng trước cửa, nói chuyện được vài câu lại ngập ngừng. Có lúc bà như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi hỏi: "Bà có chuyện gì cứ nói với cháu, đừng ngại".

Bà vẫn vòng vo một lúc rồi bảo tôi rằng, phụ nữ nhiều khi mải chăm chồng, chăm con mà quên mất bản thân. Bà khuyên tôi nên để ý đến mình nhiều hơn, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho gia đình. Tôi nghe mà thấy lạ. Tôi hỏi mãi, cuối cùng bà mới nói ra.

Bà bảo buổi tối thường xuống nhà đi dạo, có hôm ra công viên hóng gió. Trong khoảng thời gian đó, bà không ít lần nhìn thấy chồng tôi đi cùng một cô gái. Hai người không giống bạn bè bình thường mà rất tình tứ, thân mật.

Bà Nụ nói bà khó nghĩ lắm. Nếu nói với tôi, bà sợ gia đình tôi xảy ra chuyện. Nhưng nếu cứ im lặng, bà lại sợ mọi chuyện ngày càng đi xa.

Ảnh minh họa bằng AI

Tôi ngồi lặng người một lát rồi cố giữ bình tĩnh, cảm ơn bà dù trong lòng rối tung. Sau hôm đó, tôi không hỏi Sơn ngay mà âm thầm quan sát. Tôi cứ mong rằng bà Nụ nhầm, nhưng không. Tôi bắt đầu để ý những cuộc điện thoại anh thường nghe ở một góc khuất, những lần về muộn với lý do công việc, cả cách anh giữ điện thoại bên mình nhiều hơn trước.

Rồi điều tôi sợ nhất cũng xảy ra, Sơn thực sự có người khác. Khoảnh khắc ấy, tôi không khóc như mình từng nghĩ. Tôi chỉ thấy hụt hẫng. 8 năm vợ chồng, hai đứa con, những bữa cơm gia đình, những ngày cùng nhau lo toan... hóa ra tất cả vẫn có thể bị một người ngoài cuộc chen vào.

Tôi hỏi thẳng Sơn. Anh nhận lỗi, nói mình sai, xin lỗi tôi và mong tôi cho anh một cơ hội để sửa chữa. Anh nói không muốn mất gia đình, càng không muốn các con phải chịu tổn thương vì lỗi lầm của mình.

Tôi nghe hết nhưng chưa thể trả lời. Tôi vẫn còn thương chồng, nhưng niềm tin đã không còn nguyên vẹn. Bây giờ, tôi đang suy nghĩ rất nhiều về lời xin lỗi của Sơn. Tha thứ để giữ mái ấm cho các con hay bước ra khỏi một cuộc hôn nhân mà niềm tin đã bị tổn thương, với tôi lúc này đều không phải quyết định dễ dàng.

Có những đêm, nghĩ đến cảnh chồng mình tình tứ với người khác, người tôi lạnh run lên, cảm giác đau đớn không tả được. Nhưng rồi nhìn sang các con, nếu phải chia rẽ chúng, tôi sợ mình không làm nổi.

Có lẽ tôi cần thêm thời gian để bình tĩnh nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, nhìn vào lỗi lầm của chồng và cả những gì chúng tôi đã cùng nhau gây dựng để đưa ra quyết định. Dù lựa chọn thế nào, tôi chỉ mong đó là quyết định khiến mình thanh thản về sau.

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