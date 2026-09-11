Một bức ảnh được chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã ghi lại cột khói dày đặc bao phủ New York ngay sau vụ khủng bố 11/9. Sau 25 năm, hình ảnh vẫn là một trong những góc nhìn đặc biệt nhất về thảm kịch này.

Sáng 11/9/2001, các thành viên al-Qaeda đã cướp 4 máy bay chở khách và lái hai chiếc đâm vào tòa tháp đôi 110 tầng của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan. Cú va chạm mạnh khiến cả hai tòa tháp lần lượt sụp đổ. Một máy bay khác đâm vào Lầu Năm Góc, trong khi chiếc thứ tư rơi gần Shanksville, Pennsylvania sau khi hành khách chống lại những kẻ không tặc. Tổng cộng 2.977 người thiệt mạng.

Phi hành gia NASA Frank Culbertson khi đó là chỉ huy ISS và là người Mỹ duy nhất không có mặt trên Trái Đất vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. ISS đã bay qua New York không lâu sau khi nhận được tin.

Từ độ cao khoảng 400 km, ông chụp lại cột khói dày đặc bốc lên từ Manhattan. Culbertson cho rằng một vùng khói bụi bất thường quanh chân cột khói cho thấy bức ảnh có thể được chụp vào lúc tòa tháp thứ hai sụp đổ hoặc ngay sau đó.

Những hình ảnh bổ sung được vệ tinh Landsat 7 chụp vào ngày 12 tháng 9 năm 2001 cho thấy khói tiếp tục bốc lên trong ít nhất 24 giờ. (Nguồn ảnh: USGS/Landsat 7)

Hai ngày sau, ông viết: “Thật kinh khủng khi chứng kiến khói bốc lên từ những vết thương trên chính đất nước mình từ một vị trí quan sát đặc biệt như vậy”.

Trên ISS, Culbertson cũng biết cơ trưởng chiếc máy bay bị cướp và đâm vào Lầu Năm Góc là Charles “Chic” Burlingame, bạn học cũ của ông tại trường đào tạo phi công.

Một chi tiết khác khiến các phi hành gia chú ý là chỉ sau khoảng hai vòng quỹ đạo, những vệt của máy bay vốn thường xuất hiện dày đặc trên bầu trời Mỹ đã biến mất do toàn bộ máy bay bị yêu cầu ngừng hoạt động.

Chỉ còn một vệt duy nhất di chuyển về phía đông qua vùng Trung Tây. Culbertson sau này cho biết đó là Không lực Một đang đưa Tổng thống George W. Bush khi đó trở lại Washington, D.C.

Theo LiveScience