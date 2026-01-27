Người mua vàng tích lũy của thương hiệu lớn này chú ý: Thông báo khẩn từ cơ quan công an

Giá vàng liên tục biến động mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt khi nhu cầu mua vàng của người dân gia tăng trước dịp Tết Nguyên đán và ngày Vía Thần Tài. Trong bối cảnh giá vàng tăng nhanh, việc mua bán tại các cửa hàng thường xuyên trong tình trạng khan hiếm, xếp hàng chờ đợi, nhiều người đã lựa chọn các kênh giao dịch "nhanh - tiện" trên mạng xã hội và dễ dàng đặt niềm tin vào những tài khoản mang tên thương hiệu lớn. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý này để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M (trú tại Hà Nội) về việc bị lừa đảo khi đặt mua vàng trên mạng xã hội. Ông M cho biết đã liên hệ với tài khoản Facebook mang tên Bảo Tín Minh Châu có dấu tích xanh, đường dẫn facebook.com/baotinmiinhchau1989.vn, để trao đổi việc mua 2 cây vàng.

Sau khi nhận báo giá, ông M đồng ý cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, sau đó ông nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bị lừa đảo và đã đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh, Công an TP Hà Nội khẳng định tài khoản Facebook nêu trên là tài khoản giả mạo, không phải kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian gần đây xuất hiện nhiều fanpage giả mạo các thương hiệu vàng lớn. Các đối tượng thường sao chép hình ảnh, nhận diện thương hiệu, tên fanpage, ảnh đại diện, ảnh bìa và nội dung bài viết của fanpage chính thống nhằm đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng, trang sức. Một số trang còn gửi đường link lạ, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển khoản để nhận "quà tặng" giả hoặc tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật để dụ dỗ người mua.

Trước đó, công an nhiều địa phương cũng đã liên tiếp phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến mua bán vàng trên không gian mạng. Theo cơ quan công an, càng gần Tết Nguyên đán và ngày Vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng của người dân càng tăng cao, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng tâm lý "mua sớm để giữ giá, cầu may" nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Đáng chú ý, nhiều fanpage và website giả mạo được dựng lên với hình ảnh cửa hàng thật, nhân viên mặc đồng phục, hóa đơn, mã QR chuyển khoản nhằm tạo cảm giác uy tín. Sau khi người mua chuyển tiền, các đối tượng thường viện cớ "lỗi giao dịch", "ghi sai nội dung chuyển khoản" để yêu cầu hoàn tiền, từ đó dẫn dắt nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại và chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Cơ quan công an cho biết, theo phản ánh từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý, từ cuối năm 2025 đến nay, mỗi ngày có thể xuất hiện thêm từ 2 - 3 fanpage hoặc website giả mạo mới, chạy quảng cáo dày đặc với các chiêu thức như "giữ suất mua vàng", "đặt cọc online", "tặng vàng miễn phí", trong khi các doanh nghiệp khẳng định không bán vàng qua mạng xã hội.

Thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với tổng thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua vàng qua mạng xã hội, không chia sẻ mã OTP hay thông tin ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ nên giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng chính thống để hạn chế rủi ro.

Cơ quan công an cũng cảnh báo, trong bối cảnh giá vàng trong nước biến động mạnh, chịu tác động từ diễn biến kinh tế thế giới, chênh lệch giá trong nước và hoạt động đầu cơ, nhiều người mua vàng thiếu tỉnh táo rất dễ rơi vào trạng thái "đu đỉnh", đối mặt nguy cơ thua lỗ khi thị trường điều chỉnh. Song song với đó là tình trạng tung tin đồn, dự báo giá vàng thiếu căn cứ trên mạng xã hội và các nhóm chat kín nhằm dẫn dắt tâm lý giao dịch để trục lợi.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng chiêu thức rao bán vàng, bạc với mức giá rẻ bất thường, thậm chí chỉ bằng một nửa so với giá tại các cửa hàng chính thống. Chúng thường đăng tải hình ảnh, video so sánh giá, kèm theo lời mời chào hấp dẫn để kích thích lòng tham, nhưng thực chất có thể tráo vàng giả, pha trộn vàng thật, giả, hoặc cung cấp sản phẩm không đảm bảo chất lượng, trọng lượng, nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo trước các lời mời chào mua bán vàng trên không gian mạng, đặc biệt là các tài khoản mạo danh thương hiệu lớn. Việc giao dịch vàng cần được thực hiện trực tiếp tại các cửa hàng, đại lý chính thức, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.