Người lao động được nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc nghỉ 1 ngày (thứ Ba 24/11) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Nội dung trên được nêu tại Công văn 10065 của Văn phòng Chính phủ về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027 .

Theo công văn, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày. (Ảnh: AI)

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Theo tờ trình gửi Thủ tướng hôm 14/9, Bộ Nội vụ đề xuất phương án công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ Ba (24/11; không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (ngày 23/11) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 28/11).

Người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Nội vụ cho rằng thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

“ Việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ”, Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Phương án nghỉ 1 ngày phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Cách tiếp cận này, theo Bộ Nội vụ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cuối năm.