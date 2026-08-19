HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người khổng lồ thức giấc: Quân đội Đức đạt quy mô kỷ lục sau 13 năm

Bạch Dương
|

Trước những căng thẳng với Nga, Đức đã quyết định nâng cao quy mô và sức mạnh của quân đội.

Vào tháng 7/2026, số lượng quân nhân trong Lực lượng vũ trang Đức đã đạt mức cao kỷ lục trong 13 năm qua. Thông tin này được Bộ Quốc phòng Đức công bố hôm 17/8 .

Tính đến cuối tháng trước, có 186.700 binh sĩ đang phục vụ trong Quân đội Đức. So với tháng 7/2025, số lượng quân nhân đã tăng thêm 3.700 người, tương đương hơn 2%. Các quan chức Đức lưu ý con số này nằm trong phạm vi mục tiêu của năm 2026.

Một trong những yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng là hệ thống tuyển quân mới.

Bắt đầu từ năm 2026, công dân Đức 18 tuổi sẽ nhận được bảng câu hỏi về việc họ có sẵn sàng tự nguyện phục vụ 6 tháng trong quân đội hay không, tham gia khảo sát là yêu cầu bắt buộc đối với nam giới và tự nguyện đối với nữ giới.

Đã có thêm nhiều thanh niên Đức tham gia quân đội.

Trong số khoảng 378.000 người được gửi bảng câu hỏi, khoảng 2.630 người đã vượt qua quy trình đánh giá năng lực phục vụ trong tháng 7, con số này tăng 35% so với tháng trước.

Hiện tại khoảng 12.100 tình nguyện viên và binh lính hợp đồng ngắn hạn đang phục vụ trong Quân đội Đức theo hệ thống tuyển quân mới, tăng khoảng 6% so với năm trước.

Cũng trong tháng 7/2026, có 47.300 người đăng ký nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng. Con số này tăng 26% so với tháng 7/2025. Tính đến cuối tháng 7, số lượng tân binh là 15.400 người, tăng 12% so với năm ngoái.

Quốc gia này đặt mục tiêu tăng số lượng quân nhân hợp đồng lên ít nhất 260.000 người vào năm 2035 và số lượng binh sĩ dự bị lên 200.000 người.

Ưu tiên được dành cho nghĩa vụ quân sự tự nguyện. Nếu không đạt đủ số lượng cần thiết trên cơ sở tự nguyện, Đức có thể áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Trong bối cảnh kế hoạch tăng quy mô quân đội ở Đức, 5 cơ sở quân sự cũ dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trở lại để làm nơi ở cho binh lính thuộc Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr).

Đây là các căn cứ quân sự cũ ở Sigmaringen, Kusel, Speyer, Sosta và Friedberg. Cả 5 cơ sở này đều dự kiến sẽ được chuyển giao sớm cho quân đội.

Theo Militarnyi
Tags

đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại