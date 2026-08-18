Nga dồn hỏa lực, lính Ukraine tìm cách rút qua đường hầm - Lá chắn Patriot của Kiev im tiếng 6 tuần

Kỹ sư trưởng Ukraine nói rằng, họ nhìn thấy tên lửa đạn đạo của Nga đang bay vèo qua đầu nhưng không thể làm gì được.

Nga - Ukraine đối đầu dữ dội

Theo CNN, Nga đã bắn hạ hơn 800 UAV Ukraine trong đêm 17/8, trong một trong những cuộc tập kích trên không lớn nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng UAV đánh sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm tới các kho hàng, nhà máy công nghiệp và nhà máy lọc dầu. TASS gọi đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine từ đầu năm, trong đó 187 UAV bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa tại Moscow.

Một kho hàng Wildberries rộng 250.000 m² ở vùng Moscow bốc cháy. Ukraine cáo buộc tập đoàn này cung cấp hàng hóa cho quân đội Nga và cho biết đã tấn công 7 trong số 10 trung tâm hậu cần lớn nhất của Wildberries.

Khói bốc lên nghi ngút từ các kho hàng Wildberries, Nga. Ảnh: Reuters

Không chỉ trên không, giao tranh trên bộ cũng tiếp tục diễn ra căng thẳng. Một binh sĩ Nga thuộc cụm tác chiến phía Đông, mang mật danh Nick, nói với TASS rằng các binh sĩ Ukraine đang cố gắng rút khỏi Rybalskoye, vùng Zaporozhye, thông qua những đường hầm đào dưới các ngôi nhà.

“Đối phương có đường hầm dưới các ngôi nhà. Họ đang cố gắng trốn thoát qua đó. Khi rời đi, họ gài mìn để chúng ta không theo kịp. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất cẩn thận và cố gắng hết sức mình”, người lính nói.

Theo ông, lực lượng Nga chỉ cách các binh sĩ Ukraine đang tìm cách tháo chạy vài chục mét và đang bí mật theo dõi mọi động tĩnh của họ. Ngày 15/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cụm tác chiến phía Đông đã giải phóng Rybalskoye.

Trong khi đó, Nga tiếp tục tập kích Kiev và nhiều thành phố Ukraine bằng tên lửa và UAV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kremenchuk và Kryvyi Rih bị tên lửa đạn đạo tấn công.

Đáng chú ý, Không quân Ukraine cho biết nước này không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo nào được phóng vào lãnh thổ trong đêm, cho thấy tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn đang ngày càng nghiêm trọng.

Theo ông Zelensky, chỉ trong một tuần, Nga đã phóng hơn 1.550 UAV tấn công, gần 1.560 bom dẫn đường và 62 tên lửa vào Ukraine.

“Không thể để các máy bay đánh chặn của châu Âu nằm im trong kho. Cần phải bảo vệ tính mạng con người. Phải ngăn chặn Nga”, ông nói.

Ukraine cạn tên lửa Patriot

Tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn đang trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất đối với hệ thống phòng không Ukraine. Patriot do Mỹ sản xuất là một trong số ít hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, loại vũ khí Nga đang sử dụng thường xuyên trong các cuộc tập kích.

CNN ghi nhận hệ thống Patriot tại Ukraine có 16 ống phóng, với dấu hiệu cho thấy chúng từng được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, kỹ sư trưởng Dmytro cho biết các bệ phóng Patriot đã im tiếng suốt 6 tuần qua, không khai hỏa lần nào.

Ukraine chưa công bố chính xác số tên lửa đánh chặn còn lại. Ông Zelensky cho biết nước này cần khoảng 5% kho dự trữ của Mỹ để vượt qua mùa đông, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1%.

“Đây thực sự là một cảnh tượng đau lòng khi bạn có trang thiết bị nhưng lại không thể đánh chặn bất kỳ tên lửa nào”, Dmytro nói. “Tên lửa đạn đạo đang bay vèo qua đầu bạn và bạn không thể làm gì được".

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Ông cho biết lần đầu tiên không còn tên lửa đánh chặn để khai hỏa là vào tháng 12/2025.

“Thật khó để diễn tả - cảm giác rất tồi tệ”, ông nói. “Giống như bạn học cách đi bộ, nhưng bạn không thể đi được. Bạn biết cách thở, nhưng bạn không thể thở được.”

Một thành viên khác trong kíp tham chiến, Heorhi, làm việc tại trung tâm chỉ huy, cho biết quyết định đánh chặn mục tiêu nào “đến từ kinh nghiệm” và do chỉ huy đơn vị đưa ra. Anh mô tả việc phóng tên lửa đánh chặn là “một điều kỳ diệu”.

Khủng hoảng nguồn cung Patriot càng trở nên nghiêm trọng sau khi các nước vùng Vịnh sử dụng hàng chục tên lửa đánh chặn trong cuộc chiến với Iran hồi tháng 3 và 4. Dmytro cho biết ông đã lường trước tác động của cuộc xung đột này đối với Ukraine.

“Chúng tôi đã dự đoán rằng chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Chúng tôi rất sốc khi thấy họ phóng bao nhiêu tên lửa cùng một lúc… chính những tên lửa mà chúng tôi có thể sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo của Nga”, ông nói.

Theo Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, liên quân đã sử dụng trung bình 225 tên lửa đánh chặn mỗi ngày trong 4 ngày đầu cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, Lockheed Martin sản xuất 620 tên lửa đánh chặn trong cả năm 2025, cho thấy khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu và năng lực sản xuất.

Ukraine vì thế đang tìm cách tự sản xuất tên lửa đánh chặn theo giấy phép của Mỹ. Zelensky cho biết ông đã đề nghị Raytheon và Lockheed Martin quyền sở hữu và kiểm soát bất kỳ nhà máy nào được phép hoạt động tại Ukraine.

“Đây sẽ là công ty của các ông. Đây sẽ là bộ óc, đôi tay và các kỹ sư của chúng tôi. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một công ty tuyệt vời… cho họ. Bởi vì tôi không cần phải bán [các tên lửa đánh chặn] cho bất kỳ ai khác, tôi cần chúng cho đất nước mình.”

Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara hồi tháng 6, Tổng thống Donald Trump từng đề nghị cấp phép cho Ukraine bắt đầu sản xuất tên lửa đánh chặn nhưng sau đó lại từ chối.

“Tôi muốn đạt được điều đó”, Tổng thống Zelensky nói. “Tôi nghĩ lời hứa của ông ấy chính là lời hứa của Tổng thống Mỹ. Và tôi hy vọng mình sẽ đạt được điều đó.”

Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết chưa có quyết định hay đảm bảo nào về việc sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine và nhấn mạnh an ninh công nghệ của Mỹ là ưu tiên hàng đầu.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể ngay lập tức tự chế tạo hệ thống phòng thủ và đánh chặn Patriot nếu bỏ qua vấn đề sở hữu trí tuệ hay không, Dmytro trả lời:

“Không. Chắc chắn là không, bởi vì đây là một quy trình rất phức tạp và đòi hỏi rất nhiều kiến thức, rất nhiều thông tin kỹ thuật.”