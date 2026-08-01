Người dùng Zalo nên bật 3 tính năng này ngay để tránh bị theo dõi

Zalo hiện là công cụ liên lạc không thể thiếu của hàng triệu người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, sự phổ biến này cũng kéo theo nguy cơ bị kẻ xấu nhắm đến để lừa đảo, đánh cắp thông tin hoặc chiếm quyền tài khoản. Dưới đây là những thiết lập bảo mật quan trọng bạn cần kích hoạt ngay.

Thời gian gần đây, tình trạng chiếm quyền tài khoản Zalo để mượn tiền, lấy cắp danh bạ hay trích xuất dữ liệu cá nhân đang có chiều hướng gia tăng. Các thủ đoạn thường thấy bao gồm gửi đường link chứa mã độc, lừa đảo lấy mã xác thực OTP hoặc dò tìm những mật khẩu quá đơn giản. Để ngăn chặn rủi ro này, việc thiết lập các lớp phòng vệ trực tiếp trên ứng dụng là vô cùng cần thiết.

Thiết lập mã khóa màn hình đăng nhập

Việc đặt mã khóa riêng cho ứng dụng Zalo sẽ tạo ra một bức tường bảo vệ vững chắc, ngăn chặn người khác tự ý mở và đọc tin nhắn ngay cả khi họ đang cầm điện thoại của bạn. Mỗi khi thoát ra và mở lại ứng dụng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập đúng mật khẩu này mới có thể truy cập vào kho dữ liệu trò chuyện.

Để thiết lập mã khóa, bạn hãy mở ứng dụng Zalo và truy cập vào mục Cá nhân . Tiếp theo, nhấn vào biểu tượng bánh răng cài đặt ở góc phải phía trên màn hình, chọn Tài khoản và bảo mật , sau đó tìm đến mục Đặt mã khóa Zalo . Tại đây, bạn chỉ cần gạt nút để kích hoạt tính năng và tiến hành nhập dãy mật khẩu mong muốn là đã hoàn thành thao tác bảo vệ tài khoản.

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Kiểm soát chặt chẽ nguồn kết bạn

Nhiều rắc rối trên Zalo bắt nguồn từ việc bị người lạ theo dõi hoặc nhắn tin làm phiền thông qua các nguồn tìm kiếm công khai. Bằng cách vô hiệu hóa các phương thức kết bạn không cần thiết, bạn sẽ hạn chế tối đa việc kẻ xấu tiếp cận tài khoản của mình.

Bạn có thể dễ dàng quản lý việc này bằng cách vào phần cài đặt, chọn mục Quyền riêng tư và tìm đến Nguồn kết bạn . Tại giao diện này, hệ thống sẽ liệt kê các phương thức tìm kiếm như qua số điện thoại, username, mã QR hay danh thiếp. Bạn chỉ cần gạt nút tắt đối với những nguồn không muốn người lạ sử dụng để gửi lời mời kết bạn, từ đó tăng cường đáng kể tính riêng tư cho không gian mạng cá nhân.

Bước 1

Bước 2

Tự động xóa tin nhắn chứa thông tin nhạy cảm

Trong quá trình trao đổi công việc hay trò chuyện cùng người thân, chúng ta thường xuyên phải gửi đi những dữ liệu quan trọng như số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, hình ảnh giấy tờ tùy thân hay hợp đồng kinh doanh. Tính năng tin nhắn tự xóa sẽ giúp dọn dẹp sạch sẽ những thông tin nhạy cảm này sau một khoảng thời gian nhất định, tránh nguy cơ rò rỉ nếu chẳng may tài khoản bị xâm nhập.

Ngay trong cửa sổ cuộc trò chuyện cần bảo mật, bạn nhấn vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên cùng và chọn Tin nhắn tự xóa . Ứng dụng sẽ cung cấp các mốc thời gian tự động xóa nội dung như 1 ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày. Sau khi chọn mốc thời gian phù hợp và lưu lại, một thông báo sẽ xuất hiện trong khung chat để xác nhận tính năng đã được kích hoạt. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi hoặc tắt thiết lập này bất cứ lúc nào.



