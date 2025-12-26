Người dùng ngân hàng cần đặc biệt chú ý vấn đề sau nếu không muốn bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng đang lợi dụng công nghệ để làm giả giao diện hiển thị số dư tài khoản ngân hàng, qua đó đánh lừa người dùng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và khiến việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Đã có không ít trường hợp người dân bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng nhưng không phát hiện kịp thời, do giao diện số dư vẫn hiển thị như chưa có biến động.

Thực tế cho thấy, các đối tượng không tấn công trực tiếp vào hệ thống lõi của ngân hàng, mà chủ yếu lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao. Phổ biến nhất là phát tán các ứng dụng ngân hàng giả, có giao diện gần giống ứng dụng chính thức. Khi người dùng cài đặt và đăng nhập, toàn bộ thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực sẽ bị thu thập và gửi về cho đối tượng lừa đảo. Ngoài ra, một số đối tượng còn sử dụng mã độc chồng màn hình, hiển thị giao diện đăng nhập giả ngay trên ứng dụng ngân hàng thật, khiến người dùng rất khó nhận biết dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, các đối tượng thường gửi email, tin nhắn giả mạo ngân hàng với nội dung yêu cầu xác minh giao dịch, nâng cấp bảo mật hoặc xử lý sự cố khẩn cấp, kèm theo đường link dẫn tới website giả mạo. Khi người dùng truy cập và nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng sẽ ngay lập tức bị chiếm quyền kiểm soát. Một số phần mềm độc hại khác còn có khả năng ghi lại thao tác bàn phím, âm thầm thu thập dữ liệu đăng nhập mà người dùng không hề hay biết.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tìm cách chiếm đoạt SIM điện thoại để nhận mã OTP, qua đó vượt qua lớp xác thực hai yếu tố. Sau khi chiếm đoạt tiền, chúng tiếp tục can thiệp vào giao diện hiển thị số dư hoặc lịch sử giao dịch, khiến nạn nhân lầm tưởng tài khoản vẫn an toàn, từ đó chậm phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, những người dễ trở thành mục tiêu của loại tội phạm này thường là người thường xuyên giao dịch ngân hàng điện tử nhưng chủ quan trong bảo mật, ít kiểm tra lịch sử giao dịch; người cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống; người sử dụng Wi-Fi công cộng để đăng nhập và thực hiện giao dịch tài chính. Ngoài ra, người cao tuổi, sinh viên và lao động phổ thông cũng là nhóm dễ bị lừa do còn hạn chế về kỹ năng nhận diện các thủ đoạn công nghệ cao.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng ngân hàng từ các kho ứng dụng chính thức, tuyệt đối không tải và cài đặt ứng dụng qua các đường link lạ. Đồng thời, cần kích hoạt xác thực hai yếu tố bằng ứng dụng bảo mật, hạn chế sử dụng OTP qua tin nhắn SMS.

Ngoài ra, người dân nên đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư theo thời gian thực, thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, không chỉ dựa vào số dư tổng hiển thị. Không nhấp vào các đường link trong email, tin nhắn không rõ nguồn gốc; khi cần giao dịch, phải truy cập trực tiếp website hoặc ứng dụng chính thức của ngân hàng. Đặc biệt, cần hạn chế tối đa việc thực hiện các giao dịch tài chính trên mạng Wi-Fi công cộng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm công nghệ cao đang diễn biến phức tạp hiện nay.