Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi gần 500mm. Cùng với đó, nước sông Cầu từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, nhiều tuyến đường sạt lở, việc di chuyển gặp khó khăn.

Để hỗ trợ người dân vùng lũ bị cô lập, các tổ chức và cá nhân trong, ngoài tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ. Chẳng hạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Hỷ tiên phong nấu hơn 2.000 suất cơm “0 đồng”, chia sẻ chỗ trọ; Đoàn Thanh niên hỗ trợ tiếp tế thực phẩm vào vùng lũ; Ban Quản lý tòa nhà Teco (tỉnh Thái Nguyên) bố trí chỗ ở miễn phí cho người dân.

Người dân đến tạm trú tại tòa nhà Teco

Khoảng 21h ngày 9/10, chúng tôi có mặt tại tòa B chung cư Teco (đường Quang Trung). Trong sảnh, hàng chục hộp cơm với đủ món luộc, mặn, xào, canh... được chuẩn bị để gửi đến người dân vùng lũ. Cạnh đó, nhiều quần áo cũ được sắp xếp ngay ngắn, vài phụ nữ đang chọn đồ. Sau vài phút, một chị chọn chừng 5–6 bộ quần áo phù hợp rồi lên tầng 17.

Anh Vũ Tuấn Đạt – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đất Xanh Miền Bắc (đơn vị quản lý tòa nhà) – cho biết số quần áo này do cư dân mang xuống quyên góp, ai có nhu cầu đều có thể lấy. “Bà con vùng lũ ra đây hầu như không còn đồ đạc gì, đa số chỉ có mỗi bộ quần áo đang mặc,” anh nói.

Người dân tạm trú tại tòa nhà Teco nhận đồ ăn tại sảnh chung cư

Chúng tôi vào một căn hộ tầng 19, vừa lúc ông Hải (57 tuổi) tắm xong. Lau người xong, ông cho biết cảm thấy rất thoải mái: “Ba, bốn ngày nay tôi phải sống trong phòng áp mái ở vùng lũ, không nước uống, không lương thực, khổ lắm,” ông chia sẻ.

Người dân vùng lũ tạm trú tại tòa nhà Teco chọn quần áo cũ để sử dụng tạm

Gia đình ông Hải ở ngách 7, tổ 7, đường Quang Vinh, phường Văn Triều (tỉnh Thái Nguyên) – khu vực trũng nhất trung tâm tỉnh. Khi nước lũ tràn về, ông cùng vợ chồng người con chỉ kịp trèo lên phòng áp mái (nhà một tầng) để tránh lũ. Chỉ trong vài tiếng, nước dâng gần 4m, ngấp nghé phòng áp mái. Ông không thể ra ngoài, còn đoàn cứu trợ cũng không vào được do nước sâu và chảy xiết.

Đến chiều 9/10, khi nước rút còn gần 2m, ông mới “thoát” được. Được các con động viên, ông chuyển đến tòa nhà Teco tạm trú vì ở đó có điện, nước phục vụ sinh hoạt. Gia đình ông gồm 5 người được bố trí trong căn hộ 2 phòng ngủ rộng khoảng 70m². Khu vực ông sinh sống đến 19h cùng ngày, nước vẫn còn ngập xấp xỉ 1m.

Ông Hải chia sẻ về cuộc sống vùng lũ

Khi chúng tôi đến phòng 406, 9 người thuộc 3 gia đình đang ăn tối. Chị Lương Hoài Nhi (trú tại đường Nguyễn Oánh, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) cho biết căn hộ này rộng 76m², gồm 3 phòng ngủ, hiện được bố trí cho 3 gia đình là hàng xóm cùng trú tạm.

Theo chị Nhi, nhà chị bị ngập sâu hơn 2m đã 3-4 ngày qua. Đến chiều ngày 9/10, tuy nước rút nhưng không điện, không nước, cũng chẳng có đồ ăn, nước uống nên gia đình chị gồm 3 người đến đây tạm trú. Ngoài chị, còn 2 gia đình khác đều là hàng xóm ở đường Nguyễn Oánh cùng đi và được sắp xếp ở tại căn hộ này. Chị dự tính, sẽ đây khoảng 1-2 hôm khi tình hình ổn định sẽ trở lại nhà.

Người dân đến tạm trú tại tòa nhà Teco

Ông Vũ Tuấn Đạt cho biết, khi có thông tin Thái Nguyên bị ngập nặng do mưa lũ, Ban giám đốc Công ty Đất Xanh Miền Bắc đã quyết định mở cửa miễn phí đón người dân vùng lũ đến tạm trú. Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội để người dân biết và chia sẻ cho người thân. Đến nay, gần 300 người đã được hỗ trợ tạm trú tại tòa nhà, trong đó khoảng 100 người là các hộ dân vùng lũ, còn lại là lực lượng cứu trợ từ các tỉnh, thành khác đến hỗ trợ.

Người dân đến tạm trú tại tòa nhà Teco

Tại đây, người dân tạm trú được cung cấp điện, nước sạch, đồ ăn và thảm ngủ miễn phí cho đến khi lũ rút. Theo ông Đạt, toàn bộ kinh phí do công ty chi trả. Ngoài ra, Ban quản lý tòa nhà còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ thực phẩm, nước uống để giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Người dân vùng lũ sinh hoạt trong tòa nhà Teco

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, mưa lũ đã khiến 50 xã trên địa bàn bị ảnh hưởng, 1 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương; hơn 200.000 ngôi nhà bị ngập nước, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.