Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m (23h ngày 9/10), trên mức báo động (BĐ)3 1,22m và xuống chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống.

Mực nước lúc 1h ngày 10/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu 7,52m, trên BĐ3 1,22m.

Trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn 17,70m, trên BĐ3 1,70m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,54m, trên BĐ3 1,24m, trên lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) 0,01m.

Trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng 22,11m, trên mức BĐ3 3,11m, dưới mức lịch sử năm 1986 (22,54m) 0,43m.

Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 24 giờ tới. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ xuống chậm và ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức BĐ3.

Cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại xuống và ở trên mức BĐ1.

"Do điều tiết vận hành mở 3 cửa xả đáy cùng phát điện của thủy điện Tuyên Quang (cửa xả đáy thứ 3 mở vào lúc 19h ngày 9/10), mực nước trên sông Gâm, sông Lô (Tuyên Quang) sẽ lên nhanh với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Gâm sẽ ở mức BĐ2 và trên BĐ2, trên sông Lô ở dưới mức BĐ1", cơ quan khí tượng nhận định.

Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các địa phương này.

Tỉnh Xã, phường có nguy cơ ngập lụt Thái Nguyên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Tích Lương, Linh Sơn, Quán Triều, Đồng Hỷ, An Khánh, Yên Trạch, La Hiên, Nghinh Tường, Nam Hòa, Trung Hội, Văn Hán, Phú Đình, Trung Hội, Đồng Hỷ, Đại Phúc, Trại Cau, Đại Từ, Phú Lạc, Lam Vỹ, Dân Tiến... Đặc biệt tại nhiều khu vực thấp thuộc các xã phường phía Nam của tỉnh như Vạn Xuân, Phổ Yên, Điềm Thuỵ, Phú Bình, Kha Sơn Bắc Ninh Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang,Yên Trung, phường Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Kép, Tiên Lục, Nhã Nam, Yên Thế, Phường Tiền Phong, phường Phượng Sơn, phường Chũ, Tuấn Đạo, An Lạc, Dương Hữu, Đại Sơn, Biên Sơn, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Trường Sơn, Lục Sơn. Lục Nam, Nghĩa Phương, Cẩm Lý, Tân An, Phật Tích, phường Trí Quá, phường Thuận Thành, phường Mão Điền, Chi Lăng, phường Bồng Lai, phường Đào Viên, Đại Lai, Nhân Thắng, Cao Đức Lạng Sơn Thiện Hòa, Thiện Thuật, Quý Hòa, Hoa Thám, Hồng Phong, Văn Lãng, Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt, Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh…

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3.

Ngoài ra, đêm qua và sáng sớm nay (10/10), Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Lượng mưa từ 19h ngày 9/10 đến 3h ngày 10/10 có nơi trên 50mm như trạm Tiên Hà (TP Đà Nẵng) 60mm, trạm Đồng Ban (Tây Ninh) 54,6mm, trạm La Ngà (Đồng Nai) 51,4mm…

Ngày và đêm 10/10, Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 15-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều và tối 10/10, Nam Bộ mưa rào dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.



