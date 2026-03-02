Người đàn ông vay tín dụng 761 triệu đồng, sau 3 năm khoản nợ tăng lên 4,6 tỷ nhưng ngân hàng tuyên bố: “Chỉ cần trả 1,5 tỷ”

Anh Hàn là một doanh nhân tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2015, khi thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng trưởng nóng, anh Hàn quyết định dồn phần lớn tài sản vào kênh đầu tư này với kỳ vọng nhân đôi lợi nhuận.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, thị trường lao dốc mạnh. Khoản đầu tư của anh bốc hơi nhanh chóng, kéo theo hoạt động kinh doanh chính cũng lao đao. Doanh nghiệp phá sản, anh Hàn rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Để xoay xở, anh buộc phải bán chiếc RV nhưng số tiền thu về vẫn không đủ bù đắp.

Năm 2016, anh Hàn cùng một người bạn mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng Nam Kinh và rút 200.000 NDT (hơn 687 triệu đồng). Khi mới hoàn trả được 10.000 NDT, anh bất ngờ bị bắt và sau đó bị kết án tù vì vi phạm pháp luật Trung Quốc trong giao dịch chứng khoán.

3 năm thi hành án đã khiến anh Hàn gần như quên hẳn khoản nợ tín dụng còn lại 190.000 NDT. Khi được trả tự do, anh bàng hoàng nhận thông báo từ ngân hàng: tổng dư nợ đã tăng lên 1,21 triệu NDT (hơn 4,6 tỷ đồng). Số tiền này bao gồm lãi suất và các khoản phí chậm trả được tính liên tục trong suốt thời gian anh thụ án.

Ảnh minh họa: Internet

Anh Hàn cho rằng trong thời gian mình bị giam giữ, ngân hàng lẽ ra nên phong tỏa tài khoản hoặc có cơ chế xử lý đặc biệt. Tuy nhiên, gia đình anh cho biết phía ngân hàng đã nhiều lần liên hệ đòi nợ trong 3 năm đó.

Khi biết anh Hàn đang chấp hành án tù, ngân hàng vẫn tiếp tục tính lãi và phí phạt như bình thường, dù gia đình anh đã đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ thanh toán cho đến khi anh mãn hạn. Phía ngân hàng cho rằng việc không trả nợ trong thời gian đó được xem là hành vi cố ý chậm trả, nên không có cơ sở để dừng tính lãi.

Trước thực tế này, anh Hàn nhiều lần đến làm việc trực tiếp với ngân hàng để yêu cầu xem xét lại. Tuy nhiên, phía ngân hàng khẳng định “không có sai sót” và cảnh báo nếu không thanh toán, anh có thể tiếp tục đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Bức xúc trước thái độ của ngân hàng, anh Hàn đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Vụ việc nhanh chóng được dư luận Trung Quốc quan tâm. Vì lo ngại ảnh hưởng uy tín, ngân hàng sau đó đồng ý giảm số nợ của anh Hàn xuống còn 400.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng).

Dù đã được giảm hơn một nửa so với con số 1,21 triệu NDT, khoản tiền 400.000 NDT vẫn là gánh nặng đối với người đàn ông này. Trong khi đó, phía ngân hàng cho rằng đây là mức nhượng bộ lớn vì lãi và phí phát sinh trong 3 năm là rất cao.

Nhiều người dùng MXH Trung Quốc cho rằng dù đã đạt được thỏa thuận giảm nợ, cái giá mà anh Hàn phải trả vẫn quá đắt, không chỉ bằng tiền mà còn bằng nhiều năm hệ lụy.

(Theo Baijiahao)