Dương Quá không ngờ: Trình Anh lấy người này, con trai nàng khiến Trương Tam Phong cũng phải dè chừng

"Trên đời tình là chi, mà khiến người ta sống chết vì nhau" là câu nói gắn liền với Lý Mạc Sầu cũng chính là sợi dây xuyên suốt Thần Điêu Hiệp Lữ. Kim Dung dùng chuyện tình Dương Quá – Tiểu Long Nữ để chứng minh sức nặng của một chữ "tình". Nhưng phía sau cái kết viên mãn ấy là những mối si tâm không được hồi đáp, đặc biệt là Trình Anh – người con gái yêu trong lặng lẽ, rút lui cũng trong lặng lẽ.

Trình Anh không tranh, không giành, cũng chưa từng bày tỏ trực diện, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, giữ một tình cảm sâu kín dành cho Dương Quá. (Ảnh: Sohu)

Giữa Quách Phù bốc đồng, Lục Vô Song quá nhiệt thành, Hoàn Nhan Bình thoáng qua rồi rẽ lối, Công Tôn Lục Ngạc yểu mệnh, hay Quách Tương si tình đến mức xuất gia, Trình Anh là người khiến độc giả day dứt hơn cả. Nàng không tranh, không giành, cũng chưa từng bày tỏ trực diện, chỉ lặng lẽ đứng phía sau, giữ một tình cảm sâu kín dành cho Dương Quá.

Vậy sau khi Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ quy ẩn, Trình Anh đã đi về đâu?

Trình Anh và cuộc gặp gỡ định mệnh

Là đệ tử Hoàng Dược Sư, Trình Anh mang theo vài phần khí chất của Đông Tà như độc lập, lạnh lùng, tiêu ngọc bên mình, mặt nạ che giấu tâm tư. Không chọn trở lại Cổ Mộ, nàng một mình phiêu bạt Tây Vực, tìm những chân trời mới.

Chính nơi đây, nàng chạm mặt Minh giáo là tổ chức sau này đóng vai trò then chốt trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Theo thiết lập của Kim Dung, Minh giáo đã tồn tại từ thời trước, từng bị Hoàng Thường đánh trọng thương, vì thế phải ẩn mình nhiều năm.

Ban đầu chỉ là va chạm với giáo chúng, nhưng dung mạo và bản lĩnh của Trình Anh lại khiến vị giáo chủ họ Y chú ý. (Ảnh: Sohu)

Ban đầu chỉ là va chạm với giáo chúng, nhưng dung mạo và bản lĩnh của Trình Anh lại khiến vị giáo chủ họ Y chú ý. Cuộc đối đầu hóa thành đối thoại. Từ lời xin lỗi trên đỉnh Quang Minh, đến những lần bàn chuyện đại nghĩa giang hồ, khoảng cách dần thu hẹp.

Trình Anh không chỉ là mỹ nhân, mà còn là người hiểu thời cuộc. Nàng khuyên Minh giáo nếu muốn xoay chuyển thanh danh, hãy cùng quần hùng Trung Nguyên chống Mông Cổ. Lời khuyên ấy, vừa hợp đại nghĩa, vừa chạm đến tham vọng của một giáo chủ đang tìm cơ hội vươn mình.

Tình cảm cũng từ đó nảy sinh.

Đứa trẻ mang họ Dương và cái tên gây tranh luận

Hai người nên duyên, sinh một con trai. Nhưng để tránh dị nghị tư tâm trong giáo phái, đứa trẻ không mang họ cha.

Trình Anh đề nghị đặt họ Dương, lấy ý từ Dương gia tướng kháng Kim thuở trước. Cái tên Dương Phá Thiên ra đời trong bối cảnh ấy. Bề ngoài là mượn khí phách tiền nhân, nhưng sâu xa hơn, có lẽ là chút lưu luyến cuối cùng nàng dành cho Dương Quá.

Dương Phá Thiên chính là tiền thân của Dương Đỉnh Thiên là giáo chủ đời thứ 33 của Minh giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. (Ảnh: Sohu)

Theo một số giả thuyết diễn giải từ hệ thống nhân vật của Kim Dung, Dương Phá Thiên chính là tiền thân của Dương Đỉnh Thiên là giáo chủ đời thứ 33 của Minh giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Ông thành danh sớm, danh vọng vang dội, đến mức ngay cả Trương Tam Phong thời trẻ cũng phải kiêng dè vài phần.

Nếu nhìn theo mạch liên kết này, Minh giáo từ một thế lực bị xem là tà phái dần chuyển mình thành lực lượng tiên phong kháng Nguyên, cũng có thể bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của Trình Anh, người phụ nữ từng yêu sâu sắc, nhưng cuối cùng chọn đứng về phía đại cục.

Có lẽ Dương Quá chưa từng hay biết, người con gái luôn lặng lẽ phía sau mình năm ấy, rốt cuộc lại trở thành phu nhân của một giáo chủ lẫy lừng, và là mẫu thân của nhân vật khiến cả võ lâm nể trọng.

Một mối tình không thành, nhưng lại mở ra một ngã rẽ khác cho lịch sử giang hồ.

Theo Sohu, Sina, 163