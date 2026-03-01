Nghe tiếng động lạ dưới gầm giường, chủ nhà "đứng tim" khi phát hiện 'vị khách không mời' khổng lồ

'Vị khách không mời' khổng lồ khiến cả khu dân cư náo động

Sự việc xảy ra ngày 27/2/2026 tại khu Moo 7, phường Thung Pho, huyện Chulabhorn, tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan). Theo lực lượng cứu hộ địa phương, gia chủ phát hiện 'vị khách không mời' khổng lồ trú ẩn dưới gầm giường nên lập tức gọi điện cầu cứu vì lo ngại nguy hiểm đến tính mạng.

Gia chủ phát hiện 'vị khách không mời' khổng lồ trú ẩn dưới gầm giường nên lập tức gọi điện cầu cứu lực lượng cứu hộ địa phương. (Ảnh: Line)

Khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ xác định "vị khách không mời" là một cá thể rắn hổ mang chúa kích thước lớn. Con rắn nằm cuộn sát tường, ở vị trí kín và khó tiếp cận, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng kẹp chuyên dụng cùng thiết bị bảo hộ để xử lý.

Tuy nhiên, trong lúc tiếp cận, con rắn bất ngờ trườn nhanh ra khỏi nhà. Tình huống lập tức trở nên căng thẳng khi con vật di chuyển linh hoạt quanh khu vực dân cư, nhiều lần tìm cách thoát thân. Người dân hiếu kỳ đứng từ xa theo dõi, không khỏi hồi hộp trước màn truy bắt đầy kịch tính.

Sau một hồi phối hợp bao vây và giữ khoảng cách an toàn, đội cứu hộ mới có thể khống chế thành công.

Dài hơn 4 mét – kích thước hiếm gặp của loài rắn độc

Khoảnh khắc con rắn bị bắt giữ khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Theo đo đạc của lực lượng chức năng, cá thể này dài hơn 4 mét là một con số hiếm gặp, dù rắn hổ mang chúa vốn được biết đến là loài rắn độc dài nhất thế giới.

Rắn hổ mang chúa (tên khoa học Ophiophagus hannah) phân bố chủ yếu ở Nam và Đông Nam Á, thường sinh sống trong rừng rậm, đồi núi hoặc gần nguồn nước. Khi bị đe dọa, chúng có thể nâng cao phần thân trước, bành mang rộng và phát ra tiếng rít lớn để cảnh báo.

Sau một hồi phối hợp bao vây và giữ khoảng cách an toàn, đội cứu hộ mới có thể khống chế thành công con rắn. (Ảnh: Line)

Sau khi đảm bảo an toàn cho cộng đồng, lực lượng cứu hộ đã cho con rắn vào bao chuyên dụng và vận chuyển đến khu rừng hẻo lánh, cách xa khu dân cư để thả về môi trường tự nhiên.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ động vật hoang dã xâm nhập nhà dân, đặc biệt tại những khu vực giáp rừng hoặc còn nhiều cây cối rậm rạp. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân khi phát hiện rắn không nên tự ý xử lý mà cần báo ngay cho lực lượng chuyên trách để tránh rủi ro đáng tiếc.

Theo Line