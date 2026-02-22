Người đàn ông tuổi Ngọ U80 điều hành doanh nghiệp lãi gấp 21 trong năm 2025, chuyển đổi 600ha sang nuôi cá rô phi nâng công suất tối đa lên 1.000 tấn/ngày

Doanh nhân Doãn Tới, sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ, quê ở Thanh Hóa, địa chỉ hiện tại ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ông hiện là Tổng giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT của CTCP Nam Việt (Navico - mã: ANV).

Ông Doãn Tới hiện đang sở hữu 146,61 triệu cổ phiếu ANV, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 54,98%. Với mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025 (ngày 13/2/2026) là 26.500 đồng/cp, lượng cổ phiếu của ông Tới có giá trị hơn 3.885 tỷ đồng.

Tính theo giá cổ phiếu ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024 (24/01/2025), tài sản của ông Tới đã tăng thêm 1.415 tỷ đồng, tăng thêm 57%.

Tài sản của ông Doãn Tới tăng cao trong bối cảnh lợi nhuận của ANV cũng bứt phá lên mức cao kỷ lục.﻿

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất trong quý đạt 2.119 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với con số 1.361 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. ﻿

ANV lãi sau thuế trong quý 4 đạt gần 252 tỷ đồng, gấp 42,5 lần so với mức lãi chỉ gần 6 tỷ đồng của quý 4/2024.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 6.952 tỷ đồng, tăng 41,5% so với mức 4.911 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt con số kỷ lục gần 1.000 tỷ đồng (999,5 tỷ đồng), gấp gần 21 lần so với mức 47,8 tỷ đồng của năm trước. Tương ứng với kết quả này, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của ANV cũng tăng vọt từ 179 đồng năm 2024 lên 3.754 đồng trong năm 2025.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Nam Việt đạt 5.825 tỷ đồng, tăng mạnh gần 1.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 20% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty ở mức 2.298 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 2.069 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay hơn 1.653 tỷ đồng.

Được thành lập vào năm 2000, Navico là một trong những nhà sản xuất - xuất khẩu cá tra, rô phi lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam. Đây cũng là nhà sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn thứ 2 trên thế giới.

Công ty con TNHH MTV Ấn Độ Dương của ANV đã trở thành nhà xuất khẩu cá rô phi lớn nhất Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025, theo VASEP.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, sau khi Mỹ công bố Việt Nam dự kiến bị áp mức thuế đối ứng 46% gây nên lo ngại về hoạt động xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp, cổ phiếu ANV đã giảm sàn 4 phiên liên tiếp.

Trước tình hình này, ông Doãn Tới đã gửi thư trấn an tới cổ đông cho biết: “ Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Công ty ở hiện tại và tương lai, đặc biệt với hai sản phẩm chủ lực là cá tra và cá rô phi, DN sẽ đẩy mạnh mở rộng các thị trường hiện có mà Nam Việt đang xuất khẩu ”. Đồng thời, nhấn mạnh rằng Mỹ thực tế không phải là thị trường trọng tâm của Nam Việt, các thị trường chính vẫn là Trung Quốc, Trung Đông, Brazil, châu Á, Mexico,...﻿

Ông cũng quyết định xuất trận để cứu nguy cho cổ phiếu﻿ bằng cách mua vào 3 triệu cổ phiếu.

Theo báo cáo của BSC, ﻿triển vọng kinh doanh năm 2026 của ANV được đánh giá tích cực với dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 7.702 tỷ đồng và 1.177 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 10% và 18% so với năm 2025.

Động lực tăng trưởng chính đến từ dự báo tăng trưởng sản lượng xuất khẩu cá tra, dự kiến tăng 13% lên mức 77.871 tấn, nhờ lợi thế thuế chống bán phá giá 0% tại thị trường Mỹ và các hợp đồng hợp tác với những chuỗi siêu thị lớn như Walmart, Costco, Kroger, Meiji. Sản lượng xuất khẩu đi Brazil dự báo tăng 20% nhờ quan hệ hợp tác với Tập đoàn thực phẩm JBS, và các đối tác khác được ký kết trong tháng 7/2025 tại hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng. Đối với các thị trường truyền thống khác như Trung Quốc, Thái Lan,… BSC kỳ vọng sản lượng xuất khẩu sẽ hồi phục trung bình 10% khi các thị trường này bắt đầu cho thấy xu hướng hồi phục trở lại kể từ cuối 2025 và chính sách kích cầu vẫn đang được chính phủ duy trì.

Mảng cá rô phi được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố đà tăng trưởng với sản lượng dự kiến tăng 20% lên 10.942 tấn với động lực tập trung chủ yếu tại 2 thị trường Mỹ và Brazil nhờ tận dụng thời điểm Trung Quốc bị đánh thuế và hợp tác chiến lược với tập đoàn JBS. Ngoài ra, hiện tại cơ bản ANV cũng đang duy trì được sản lượng xuất vào khoảng 900 – 1.000 tấn/tháng, BSC đánh giá đây là mức xuất khẩu không lớn so với tổng quy mô thị trường hàng năm (200.000 tấn) do vậy việc duy trì sẽ là không quá khó khăn và đây cũng sẽ là dư địa để tăng trưởng cho doanh nghiệp trong tương lai.﻿

Ngoài ra, hiện tại, ANV đã thực hiện chuyển đổi vùng nuôi 600ha ở khu vực Bình Phú sang cá rô phi (khoảng 70% đã chuyển đổi), công suất tối đa được nâng lên khoảng 1.000 tấn/ngày sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng lớn trong 2026 (nếu có).