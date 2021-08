Người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 khai báo 'do nóng giận vì không được mua hàng'

Người đàn ông tự xưng "tui là ban chỉ đạo quận 7" làm náo loạn siêu thị ở quận 7 (TP.HCM) được xác định là H.H.N. (SN 1980, ngụ tại khu chung cư Phú Mỹ Hưng, quận 7).

Theo Sài Gòn giải phóng, công an xác định ông N. không phải là thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của quận 7. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông H.H.N. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình, đồng thời lấy lý do nóng giận khi không được mua hàng tại siêu thị nên dẫn tới sự việc như đoạn clip được đăng tải.

Nguồn trên thuật lại, khi ông N. cùng vợ tới siêu thị ở phường Tân Phong, quận 7 để mua hàng chiều 29/8 thì không mua được. Lý do là phía siêu thị cho biết là chỉ phục vụ đơn hàng do phường chuyển đến, để hỗ trợ người dân trong giai đoạn thành phố giãn cách xã hội. Ông N. sau đó chửi bới nhân viên an ninh siêu thị.

Người đàn ông này thừa nhận, chiếc thẻ mà ông giơ ra thời điểm tự xưng người của "Ban chỉ đạo quận 7" là do bạn cho.

Trả lời báo Tuổi trẻ, lãnh đạo Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) khẳng định, ông H.H.N. đã thôi việc và không còn đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Việc ông Nhân thôi việc ở TTC Land đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tuổi trẻ dẫn nguồn tin riêng cho biết, thời gian qua, ông H.H.N. cũng đóng góp cho cộng đồng thông qua việc làm từ thiện trong lúc dịch bệnh, nhưng không kiểm soát bản thân để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Tại cuộc họp báo về phòng chống Covid-19 ở TP.HCM chiều hôm qua, Thượng tá Hoàng Đình Thạch (Phó Trưởng Công an quận 7) nói: "Đối với vụ việc này, Ban Giám đốc Công an thành phố, Quận uỷ Quận 7, UBND Quận 7 rất quan tâm và chỉ đạo cho các ban ngành có liên quan của Quận 7 sẽ xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật, một cách chặt chẽ nhất, đúng luật nhất, và trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Sai tới đâu, vi phạm tới đâu sẽ xử lý nghiêm khắc".



Được biết, công an đang xác minh về nguồn gốc chiếc thẻ mà ông N. có, để làm rõ vụ việc.

Công an có mặt tại siêu thị xảy ra sự việc ông N. gây náo loạn. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Trước đó, đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh ông N. đi tới cửa của một siêu thị thì nhân viên chặn lại, nhân viên nhẫn nại giải thích nhưng ông N. hùng hổ quát tháo. Ông còn nạt bảo vệ rằng sẽ "cho công an xuống", đồng thời nói mình chính là "ban chỉ đạo quận 7, quản lý địa bàn này".

