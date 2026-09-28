Người đàn ông SN 1973 nói thẳng quan hệ với MC Thanh Mai

"Chỉ cần tôi xưng hô khác đi là Thanh Mai giận" – Trung Dũng nói.

Mới đây, tại chương trình Thật giả, diễn viên Trung Dũng đã chia sẻ lý do anh nói chuyện với nghệ sĩ Cát Tường khác với những nữ đồng nghiệp khác, đồng thời nói thẳng về quan hệ với MC Thanh Mai, người bạn dẫn chương trình lâu năm của anh.



Trung Dũng

Trung Dũng nói: "Tôi thấy nhiều khán giả bình luận rằng sao tôi nói chuyện với Cát Tường cộc cằn quá, không giống như cách tôi nói chuyện với Thanh Mai hay cách Tiết Cương nói chuyện với Cát Tường.

Sự thật ở đây là tôi với Cát Tường là anh em chơi từ lâu rồi. Lúc nào tôi cũng coi Cát Tường như một đứa em. Tôi chưa bao giờ nghĩ nó là một đứa bạn. Tôi dùng từ "nó" vì luôn coi Cát Tường là em gái.

Tôi không thể xưng hô khách sáo với Cát Tường được. Điều này ăn sâu vào tiềm thức tôi rồi, rằng tôi là anh, Cát Tường là em. Tôi là anh thì phải dạy em mình. Tư cách một người anh khác với bạn.

Tôi với Thanh Mai là bạn, tôi không được phép xưng hô suồng sã. Chỉ cần tôi xưng hô khác đi là Thanh Mai giận. Ví dụ, chỉ cần tôi gọi Thanh Mai là bà thì cô ấy sẽ giận ngay. Tôi phải kêu Thanh Mai bằng tên, là "Mai ơi".

Cát Tường cũng lên tiếng: "Tôi và Tiết Cương cũng vậy. Anh Tiết Cương không bao giờ dám xưng hô, nói chuyện với tôi giống như anh Trung Dũng. Lí do vì tôi và Tiết Cương có quan hệ bạn bè tri kỷ chứ không phải anh em".

Diễn viên Trung Dũng và MC Thanh Mai có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và tình bạn tri kỷ kéo dài suốt nhiều thập kỷ trong làng giải trí Việt.

Cả hai bắt đầu gắn kết sâu sắc khi cùng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình truyền hình đình đám "Sức sống mới" từ năm 2006, tạo nên một cặp đôi MC ăn ý và được vô số khán giả yêu thích.

Sự thấu hiểu cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp đã giúp họ không chỉ ăn ý trên sóng truyền hình mà còn duy trì sự gắn bó bền chặt ở đời thực. Dù sau đó mỗi người lựa chọn một lối đi riêng, Trung Dũng tập trung cho sự nghiệp phim ảnh, còn Thanh Mai gặt hái nhiều thành công trong kinh doanh làm đẹp, cả hai vẫn luôn dành sự trân trọng và ủng hộ lẫn nhau.

Qua nhiều năm, họ thỉnh thoảng hội ngộ tại các sự kiện giải trí hay chương trình truyền hình và vẫn giữ nguyên sự thoải mái, thân tình như những ngày đầu đồng hành.