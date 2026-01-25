Người đàn ông khiến danh ca Khánh Ly và Trần Tiến ôm nhau khóc

Năm 2022, nhạc sĩ Trần Tiến có dịp hội ngộ danh ca Khánh Ly tại Hà Nội. Cuộc gặp gỡ hiếm hoi ấy đã để lại khoảnh khắc khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động khi cả hai ôm nhau bật khóc.

Mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ lại kỷ niệm này. Ông cho biết bản thân và Khánh Ly không quá thân thiết, nhưng có chung một mối dây gắn kết đặc biệt – nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Cả hai chúng tôi đều thân anh Sơn. Người này nhìn người kia như được thấy lại anh ấy. Chị Khánh Ly kể anh Sơn hay nói nhiều về tôi cho chị nghe. Còn tôi, nhìn chị cũng nhớ người anh của mình. Bao nhiêu âm nhạc của anh, chị Khánh Ly đã hát tặng cuộc đời", nhạc sĩ Trần Tiến bày tỏ.

Danh ca Khánh Ly và nhạc sĩ Trần Tiến.

Với nhiều nghệ sĩ cùng thời, Trịnh Công Sơn không chỉ là một nhạc sĩ tài hoa mà còn là một người anh, người tri kỷ trong đời sống tinh thần.

Trịnh Công Sơn là người Huế, sinh năm 1939 và mất năm 2001. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của nền tân nhạc Việt Nam với hơn 600 ca khúc để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ công chúng.

Âm nhạc Trịnh Công Sơn mang phong cách trữ tình, giàu chất triết lý, thấm đẫm tinh thần nhân văn, tình yêu con người và nỗi khắc khoải về thân phận, chiến tranh, hòa bình. Các ca khúc như Diễm xưa, Biển nhớ, Hạ trắng, Một cõi đi về, Nối vòng tay lớn… không chỉ là tác phẩm âm nhạc mà còn trở thành biểu tượng văn hóa.

Trần Tiến và Trịnh Công Sơn.

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn.

Trong sự nghiệp của mình, Trịnh Công Sơn gắn bó đặc biệt với giọng ca Khánh Ly – người được xem là "nàng thơ âm nhạc" đã góp phần đưa các ca khúc của ông đến gần công chúng hơn, từ sân trường, quán cà phê cho tới những sân khấu lớn. Bên cạnh đó, ông cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ như Trần Tiến, Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9…

Dù Trịnh Công Sơn đã rời xa cõi tạm hơn hai thập kỷ, âm nhạc và nhân cách của ông vẫn sống mãi. Và đôi khi, chỉ cần nhìn thấy nhau, những người từng gắn bó với ông cũng đủ để ký ức ùa về, khiến cảm xúc vỡ òa như cái ôm rơi nước mắt giữa Khánh Ly và Trần Tiến – dành cho một người đàn ông mang tên Trịnh Công Sơn.