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Người đàn ông hành hung thanh niên chạy xe máy trên phố Hà Nội, thách thức "quay thoải mái"

Hương Trà (T/H)
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Theo dõi đoạn clip dài 1 phút ghi lại sự việc, dư luận không khỏi bức xúc với hành vi côn đồ của người đàn ông.

Từ tối qua (19/8), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông vung đấm người đi đường sau tranh cãi về giao thông gây chú ý đặc biệt. Theo nội dung chia sẻ thì người đàn ông xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm, nghi vượt đèn đỏ để xảy ra va chạm ở đoạn giao đường Văn Khê - đường khu đô thị Văn Phú (Hà Nội).

Trong clip do người chứng kiến, ngay sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông xăm trổ đã xuống xe, lao vào đấm nam thanh niên đi xe máy nhiều lần vào khu vực đầu và trán. Chứng kiến sự việc, một người phụ nữ đã lao vào can ngăn, sự việc sau đó dừng lại. Người đàn ông xăm trổ lên xe máy rời đi và vẫn không đội mũ bảo hiểm.

Không dừng lại ở đó, trên đường rời đi, người đàn ông còn lớn tiếng thách thức người quay clip: "Quay thoải mái đi em ơi, mặt đây này".

Sự việc gây chú ý trong tối 19/8. (Ảnh cắt từ clip)

Hôm nay (20/8), thông tin trên Tuổi Trẻ, Công an phường Kiến Hưng (Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc trên.

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