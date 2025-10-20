Từ niềm tin đến cú sốc lớn

Anh Lý vốn dự định gửi tiết kiệm định kỳ để đảm bảo đồng vốn sinh lời ổn định. Năm ngoái, anh mang 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỷ đồng) gửi vào một ngân hàng, kỳ vọng sau một năm sẽ nhận được khoản lãi 151.000 NDT (tương đương 558 triệu đồng).

Thế nhưng khi đến ngày tất toán, thay vì nhận được tiền lãi như mong đợi, anh lại nghe được tin dữ từ ngân hàng: sổ tiết kiệm anh cầm trong tay hoàn toàn là giả mạo. Ngân hàng thông báo nhân viên phụ trách giao dịch đã bị bắt giữ vì hành vi làm giả chứng từ và chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng.

Từ chỗ tràn đầy hy vọng, anh Lý bỗng rơi thẳng xuống vực thẳm tuyệt vọng, trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo ngay trong chính hệ thống ngân hàng mà anh tin tưởng.

Ngân hàng chối trách nhiệm, khách hàng kiện ra tòa

Theo lời anh Lý, khi gửi tiền anh đã cẩn thận kiểm tra kỹ mọi thông tin trên sổ tiết kiệm, xác nhận không có sai sót rồi mới yên tâm cất giữ. Thế nhưng, sự cẩn trọng ấy vẫn không thể ngăn được cú lừa trắng trợn.

Phía ngân hàng cho rằng hành vi của nhân viên liên quan chỉ là hành động cá nhân, không thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Sau nhiều lần trao đổi bất thành, anh Lý buộc phải khởi kiện, yêu cầu ngân hàng hoàn trả 18,5 tỷ đồng tiền gốc cùng khoản lãi suất dự kiến, đồng thời bồi thường các thiệt hại liên quan khác.

Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận, làm dấy lên làn sóng chất vấn về công tác quản trị rủi ro và cơ chế giám sát nội bộ của các ngân hàng.

Ảnh minh hoạ

Phân tích pháp lý cho thấy, ngân hàng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với hành vi vi phạm pháp luật do nhân viên thực hiện trong quá trình thi hành công vụ.

Anh Lý đã tiến hành gửi tiền ngay tại quầy giao dịch của ngân hàng, trong giờ làm việc chính thức và được cấp sổ tiết kiệm từ nhân viên phụ trách. Như vậy, giữa hai bên đã hình thành quan hệ hợp đồng gửi tiết kiệm, theo đó ngân hàng có trách nhiệm bảo đảm an toàn và quản lý khoản tiền gửi của khách hàng.

Tòa án cuối cùng đã tuyên buộc ngân hàng phải hoàn trả cho anh Lý 5 triệu NDT tiền gốc cùng 151.000 NDT tiền lãi.

Vụ việc làm giả sổ tiết kiệm tại ngân hàng ở Hàng Châu không chỉ là lời nhắc nhở để người tiêu dùng luôn giữ sự cảnh giác trong các hoạt động tài chính, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với ngành ngân hàng về việc phải siết chặt kiểm soát nội bộ, quản lý nhân viên, phòng ngừa rủi ro đạo đức và khắc phục những lỗ hổng trong quản trị.

Phán quyết của tòa án đã tạo ra chỗ dựa pháp lý vững chắc, góp phần bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính, đồng thời bảo vệ trật tự tài chính cũng như quyền lợi chính đáng của khách hàng. Thông qua việc tăng cường giám sát và hoàn thiện khung pháp lý, xã hội kỳ vọng vào một môi trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững hơn.

Theo Sohu