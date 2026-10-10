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Người đàn ông đi lạc gần 800 km được công an hỗ trợ về nhà

Hoài Văn
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Bị lẫn, người đàn ông 69 tuổi ở Đồng Nai đón xe ra Đà Nẵng, cách nhà gần 800 km, rồi không thể tự tìm đường trở về. Phát hiện ông trong tình trạng mất phương hướng, có thương tích trên người, lực lượng công an đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin và kết nối đưa ông về với gia đình an toàn.

Ngày 10/10, Công an xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân hỗ trợ một người đàn ông đi lạc trở về nhà an toàn.

Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 Có gì đặc biệt? khánh thành trường nội trú biên giới - Ảnh 1.

Công an xã Điện Bàn Tây hỗ trợ ăn uống, chăm sóc cho người đàn ông trong khi chờ xác minh thông tin. Ảnh CA

Trước đó, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự thôn La Huân cùng người dân phát hiện một người đàn ông có biểu hiện mất phương hướng, trên người có một số vết thương.

Nhận thấy tình trạng bất thường, lực lượng chức năng nhanh chóng báo tin cho Công an xã Điện Bàn Tây để phối hợp hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã cử cán bộ đến hiện trường, đưa người đàn ông đi kiểm tra sức khỏe, vệ sinh cá nhân và xử lý các vết thương. Trong thời gian xác minh danh tính, trước thời tiết mưa lạnh và tình trạng sức khỏe chưa ổn định của ông, cán bộ công an mua nhu yếu phẩm, hỗ trợ ăn uống để ông dần ổn định sức khỏe.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông là P.V.T. (SN 1957, trú phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Do bị lẫn, ông T. đã đón xe đến xã Điện Bàn Tây, cách nơi cư trú gần 800 km, rồi không thể tự tìm đường về nhà.

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Công an phối hợp cùng nhà xe đưa cụ ông trở về nhà an toàn.

Sau khi xác định được nhân thân, Công an xã Điện Bàn Tây nhanh chóng liên hệ với gia đình ông T., đồng thời kết nối với nhà xe để hỗ trợ đưa ông trở về.

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