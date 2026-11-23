Sự việc xảy ra tại Malaysia. Cặp vợ chồng đã ly dị và người chồng cho biết anh chỉ đến thăm con. Tuy nhiên, họ đã bị bắt giữ vào lúc 1 giờ 40 phút sáng.

Mới đây, một cặp đôi người Malaysia đã ly hôn bị bắt vì nghi ngờ phạm tội "khalwat" (ở gần nhau trong tình trạng không phù hợp) sau khi bị phát hiện cùng ở trong một ngôi nhà vào lúc 1 giờ 40 phút sáng. Tuy nhiên, họ được khuyên nên tái hôn vì cả hai vẫn còn tình cảm với nhau.

Cụ thể, theo thông tin được đăng tải trên tờ Mothership, cặp đôi này đã ly hôn tại Pontian, bang Johor của Malaysia và họ đã bị bắt vào ngày thứ Bảy, 21 tháng 11 vừa qua vì nghi ngờ có hành vi "khalwat" (ở gần nhau trong tình trạng không phù hợp theo luật Hồi giáo).

Ngôi nhà đã bị kiểm tra vào lúc 1 giờ 40 phút sáng.

Theo một trang Facebook chuyên ghi lại các cuộc đột kích kiểu này, lực lượng cảnh sát tôn giáo địa phương đã nhận được tin báo từ người dân và tiến hành kiểm tra ngôi nhà vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 11.

Khi cảnh sát tôn giáo đến nơi, họ phát hiện một người đàn ông đang ở bên trong nhà của người phụ nữ này. Cơ quan quản lý tôn giáo bang, Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ), cho biết người đàn ông và người phụ nữ này đều ở độ tuổi 30; họ từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn hơn một năm trước.

Người đàn ông được cho là đến thăm các con, tuy nhiên khi các nhân viên chức năng có mặt, hai đứa trẻ đang ngủ trong phòng khách.

Do chuyến thăm vào lúc sáng sớm này bị coi là đáng ngờ, cặp đôi đã bị bắt vì hành vi "khalwat" (ở riêng với người khác giới không phải là vợ chồng hoặc người thân).

Họ cũng được khuyên nên sớm kết hôn, vì dường như giữa hai người vẫn còn tình cảm với nhau.

Gia Linh (Theo Mothership)