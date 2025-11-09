Mua bảo hiểm học đường cho con

Vào tháng 2/2016, ông Tạ, sống tại quận Trường An, thành phố Tây An (Trung Quốc), dưới lời giới thiệu của người quen, đã mua cho cô con gái 8 tuổi gói bảo hiểm nhân thọ mang tên “Đông Phương Hồng – Trạng Nguyên Hồng” của Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Thái Bình Dương. Khi đó, nhân viên bảo hiểm họ Hà cho biết đây là sản phẩm được thiết kế riêng cho việc học tập của trẻ em: mỗi năm đóng 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng), sau 10 năm có thể rút toàn bộ số tiền gốc và lãi, vừa đúng thời điểm cháu bé lên đại học.

Là một đầu bếp với thu nhập hàng tháng hơn 5.000 NDT (khoảng 18,5 triệu đồng), ông Tạ thừa nhận rằng bản thân không phải 1 người giỏi trong việc tiết kiệm tiền. Thêm vào việc tin vào lời giới thiệu của người quen và uy tín công ty lớn, ông Tạ đã kí hợp đồng và đóng ngay 10.000 NDT cho năm đầu.

Từ đó, đều đặn mỗi năm ông đều đóng 10.000 NDT, sau 10 năm là tổng cộng 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng). Đối với ông, đây không chỉ là gửi tiền, mà là khoản đảm bảo cho việc học của con gái.

Nhận tin sốc khi muốn rút tiền

Tháng 2/2025, khi con gái học lớp 12 và sắp thi đại học, ông Tạ quyết định gọi điện đến công ty bảo hiểm để hỏi thủ tục rút tiền phục vụ chi phí học tập. Tuy nhiên câu trả lời của nhân viên khiến ông sững sờ: hợp đồng quy định trong 4 năm đại học, mỗi năm gia đình chỉ được rút khoảng hơn 2.000 NDT (khoảng 7,3 triệu đồng) và khoảng 800 NDT (gần 3 triệu đồng) tiền lời, phần tiền gốc còn lại thì phải đợi con gái đủ 60 tuổi mới được rút hết.

Ông Tạ bức xúc chia sẻ: “Nếu biết phải đợi 42 năm, tôi tuyệt đối không mua gói bảo hiểm này!”

Ông đã cung cấp hợp đồng bảo hiểm kèm biên lai nộp tiền suốt 10 năm cho phóng viên. Ông Tạ cho biết, đây là thời điểm gia đình ông cần sử dụng tiền và mục đích tiết kiệm trong 10 năm qua hoàn toàn “vỡ mộng”.

Ngày 24/2, ông Tạ đến điểm giao dịch của Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Thái Bình Dương tại Loan Trấn, thành phố Tây An, Trung Quốc để xác minh sự việc. Nhân viên tại đây cho biết: hợp đồng ghi rõ quy tắc rút tiền. Hiện nay, ông Tạ có thể rút hơn 20.000 NDT (khoảng 73 triệu đồng) tiền lãi tích lũy và tiền chúc phúc; trong khi thời gian con học đại học, mỗi năm rút được hơn 2.000 NDT.

Nếu ông Tạ muốn rút toàn bộ, thì phải chấm dứt hợp đồng theo hình thức hủy bảo hiểm, sau khi trừ các khoản phí liên quan, số tiền chỉ còn khoảng 60.000 NDT (khoảng 222 triệu đồng).

Nhân viên cũng nhấn mạnh rằng, khi mua bảo hiểm, khách hàng có 10 ngày suy nghĩ và các cuộc gọi nhắc lại sau đó. Nghe vậy, ông Tạ cho biết mình không đọc kỹ hợp đồng và hiện không còn liên lạc được với nhân viên tư vấn ban đầu.

Trước sự việc, ông Tạ nghi ngờ nhân viên bảo hiểm họ Hà kia có hành vi gian dối và công ty không lập hợp đồng theo đúng nhu cầu sử dụng tiền của ông. Ngược lại, công ty khẳng định cần bằng chứng về lời hứa của nhân viên mới có thể giải quyết thêm.

Hiện tại, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận, ông Tạ tuyên bố sẽ sử dụng con đường pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Ý kiến của luật sư

Luật sư Triệu Lương Thiện, Hãng luật Hằng Đạt cho rằng, nếu những gì ông Tạ phản ánh là đúng thì nhân viên bảo hiểm đã che giấu điều khoản quan trọng trong hợp đồng và hứa hẹn sai sự thật. Đây là hành vi tư vấn sai lệch, vi phạm Điều 116 của Luật Bảo hiểm Trung Quốc: công ty và nhân viên bảo hiểm không được lừa dối khách hàng hay giấu thông tin quan trọng liên quan hợp đồng.

Theo quy định, nhân viên bảo hiểm vi phạm có thể bị phạt tối đa 50.000 NDT (khoảng 185 triệu đồng), trường hợp nghiêm trọng có thể bị thu hồi giấy phép hành nghề; công ty bảo hiểm có thể bị phạt từ 50.000 – 300.000 NDT (khoảng 185 – 1,1 tỷ đồng). Ngoài ra, người mua bảo hiểm có quyền yêu cầu bồi thường các thiệt hại do bị tư vấn sai lệch, chẳng hạn như lãi bị chiếm dụng hay phí đóng thêm không cần thiết.

Ngoài ra, luật sư Triệu cũng nhắc nhở: không nên tin hoàn toàn vào lời hứa miệng của người quen khi mua bảo hiểm, cần đọc kỹ hợp đồng, đặc biệt các điều khoản liên quan đến thời hạn rút gốc và cách sinh lợi. Trước khi quyết định, nên gọi tổng đài chính thức để xác minh thông tin và đảm bảo mọi cam kết đều được ghi rõ trong hợp đồng, đồng thời lưu giữ chứng cứ đầy đủ.

Theo Baidu