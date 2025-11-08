Mã Siêu đấu Trương Phi hơn 220 hiệp bất phân thắng bại: Nếu Lưu Bị đổi người, lịch sử liệu có đổi khác?

Mã Siêu, Trương Phi, Quan Vũ và Triệu Vân là bốn trong năm danh tướng trứ danh của Thục Hán và họ đều là những nhân vật kiệt xuất được người đời ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trước trận chiến ở Kiêm Gia Quan, Mã Siêu vẫn chưa quy phục.

Trước trận chiến ở Kiêm Gia Quan, Mã Siêu vẫn chưa quy phục Lưu Bị. (Ảnh: Sohu)

Lưu Bị mà đang tạm thời phục vụ dưới trướng Trương Lỗ ở Hán Trung. Khi thế lực của Lưu Bị bắt đầu đe dọa đến Hán Trung, Trương Lỗ liền phái Mã Siêu mang quân nghênh chiến. Chính trong trận này, Mã Siêu và Trương Phi đã có màn đối đầu kinh điển, giao đấu suốt hơn 220 hiệp vẫn bất phân thắng bại, khiến binh sĩ hai bên đều sững sờ kinh ngạc.

Vậy nếu khi ấy, Lưu Bị không cử Trương Phi mà thay vào đó là Quan Vũ hoặc Triệu Vân, kết cục trận chiến sẽ ra sao? Liệu có vị tướng nào tử trận không? Và nếu có, người đó nhiều khả năng sẽ là ai?

Triệu Vân đấu với Mã Siêu

Mã Siêu nổi tiếng với sở trường dùng thương, còn Triệu Vân cũng là bậc thầy về thương pháp. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, thương pháp của Triệu Vân đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, công thủ toàn diện, linh hoạt như rồng lượn, trong một số dị bản còn được gọi là "Thất Giác Xà Thương". Các chiêu thức của ông vừa nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, vừa mang khí thế át người.

Triệu Vân một mình cứu ấu chúa giữa vòng vây hàng vạn quân Tào, vừa xông ra xông vào bảy lần, hạ gục vô số kẻ địch. (Ảnh: Sohu)

Khi hai cao thủ cùng dùng thương giao đấu, việc tìm ra sơ hở của đối phương là điều vô cùng khó. Xét về thể lực, Mã Siêu từng giao chiến với Hứa Chử hơn 230 hiệp không phân thắng bại, rồi lại đấu với Trương Phi hơn 220 hiệp vẫn ngang tài ngang sức, chứng tỏ sức bền và thể lực của ông vô cùng đáng nể. Triệu Vân cũng không hề kém, thể hiện rõ nhất trong trận Trường Bản. Ông một mình cứu ấu chúa giữa vòng vây hàng vạn quân Tào, vừa xông ra xông vào bảy lần, hạ gục vô số kẻ địch. Nếu không có thể lực siêu phàm, chuyện ấy là điều bất khả.

Ngoài thương pháp, kiếm pháp của cả hai cũng đều cao cường. Tại Trường Bản, Triệu Vân từng dùng Thanh Công kiếm chém chết tướng Tào như Chung Thân. Còn Mã Siêu cũng từng dùng kiếm giao đấu với Hàn Toại, Mã Loan, Lương Hưng… Rõ ràng, hai người có nhiều điểm tương đồng: cả hai đều là tướng lĩnh xuất sắc, giỏi kỵ chiến, thiện chiến ở tầm gần. Nếu họ thật sự đối đầu, kết cục nhiều khả năng vẫn là hòa, không bên nào đủ ưu thế tuyệt đối để giành thắng lợi.

Quan Vũ đấu với Mã Siêu

Quan Vũ là bậc anh hùng lừng danh, võ nghệ không hề thua kém Trương Phi, từng giao chiến với Hứa Chử, Từ Hoảng, chém Nhan Lương, Văn Sú và đấu ngang ngửa với Hoàng Trung hơn trăm hiệp. Nếu nói Mã Siêu là tướng thiên về kỹ thuật và tốc độ, thì Quan Vũ lại là tướng cường lực, chuyên đánh gần bằng đao pháp uy mãnh. Thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao của ông nặng đến 82 cân (khoảng 41kg), mỗi nhát chém đều có thể phá tan phòng thủ của đối phương.

Quan Vũ là bậc anh hùng lừng danh, võ nghệ không hề thua kém Trương Phi. (Ảnh: Sohu)

Vì vậy, muốn đối đầu với Quan Vũ phải có sức mạnh thể chất cực lớn. Dựa theo những lần Mã Siêu giao đấu với Hứa Chử và Trương Phi, ông có đủ sức để đương đầu với những đòn đao dũng mãnh ấy. Tuy nhiên, Quan Vũ lại sở trường ở những chiêu "kéo đao phản kích", thường gọi là "kế trì đao" nhưng thực tế, trong nhiều trận chiến, chiêu này không dễ để lập tức kết liễu đối thủ.

Do đó, nếu Quan Vũ trực diện giao chiến với Mã Siêu, hai bên vẫn rất có thể hòa nhau. Tuy nhiên, nếu Mã Siêu biết lợi dụng chiến thuật như Bàng Đức từng làm, có thể Quan Vũ sẽ là người chịu thiệt. Bởi trong lịch sử lẫn Tam Quốc diễn nghĩa, Quan Vũ từng nhiều lần bị thương bởi tên. Trong trận qua năm ải chém sáu tướng, ông bị Hàn Phúc bắn trúng tay; ở trận Tương Phàn, khi đối đầu Bàng Đức, ông lại bị lừa bởi kế kéo đao rồi trúng tên ở cánh tay trái; sau đó, trong lúc công phá thành Phàn, lại tiếp tục bị binh sĩ của Tào Nhân bắn trọng thương ở tay phải.

Trong số các võ tướng Thục Hán, Trương Phi là người phù hợp nhất để đối đầu với Mã Siêu. (Ảnh: Sohu)

Vì vậy, nếu tái hiện trận Kiêm Gia Quan mà người đấu với Mã Siêu là Quan Vũ hay Triệu Vân, kết quả gần như không thay đổi nhiều: họ vẫn sẽ chiến đấu ngang sức. Nhưng nếu trận kéo dài và xuất hiện biến cố như tập kích hay phục kích, Quan Vũ có khả năng bị thương nhiều hơn do những yếu điểm từng có.

Nói tóm lại, trong số các võ tướng Thục Hán, Trương Phi là người phù hợp nhất để đối đầu với Mã Siêu bởi hai bên đều cường tráng, tính khí tương đồng, và đều yêu thích quyết chiến công khai. Còn nếu đổi người, dù là Quan Vũ hay Triệu Vân, kết quả vẫn khó thay đổi, chỉ có thể nói rằng, trận Kiêm Gia Quan vẫn sẽ là một trong những trận quyết đấu kinh điển nhất của thời Tam Quốc, nơi hai kỳ phùng địch thủ gặp nhau và để lại một màn so tài bất phân thắng bại trong sử sách.

Theo Sohu, Sina, 163