Một người đàn ông tại bang Florida (Mỹ) khẳng định anh đã có trải nghiệm cận tử kỳ lạ sau khi bị ngừng thiết bị hỗ trợ sự sống. Câu chuyện của anh gây chú ý không chỉ vì việc tỉnh dậy một cách khó tin sau hơn 1 giờ chết lâm sàng, mà còn vì những gì anh đã nhìn thấy ở “phía bên kia của sự sống”.

Gene Long 33 tuổi, là công nhân xây dựng từng trải qua quãng đời đầy biến động với tình trạng bệnh tật, nghiện ngập và vô gia cư. Theo lời kể của Gene, trước khi rơi vào hôn mê, anh từng hoài nghi sâu sắc về đức tin và đặt câu hỏi liệu Chúa có thật sự tồn tại hay không.

Cuộc đời rơi xuống đáy trước biến cố sinh tử

Năm 2020, Gene sa vào nghiện ma túy đá và fentanyl khiến cuộc sống của anh nhanh chóng sụp đổ, dẫn đến tình trạng vô gia cư kéo dài. Dù gia đình nhiều lần cố gắng giúp đỡ, Gene gần như bị mắc kẹt hoàn toàn trong vòng xoáy nghiện ngập.

Anh nhớ lại, đó là giai đoạn đen tối nhất đời, cuộc sống bế tắc, tinh thần suy sụp và cảm giác tuyệt vọng kéo dài. Gene từng nói với mẹ rằng anh không còn muốn sống và liên tục nghi ngờ về sự tốt lành của Chúa.

Sức khỏe ngày càng bị bỏ bê, căn bệnh tiểu đường nghiêm trọng của Gene trở nên mất kiểm soát. Lượng đường huyết tăng vọt lên mức 1.900 mg/dL, con số cực kỳ nguy hiểm (mức bình thường chỉ khoảng 100 mg/dL). Theo các bác sỹ, chỉ số vượt quá 900 thường dẫn đến tử vong.

Điều cuối cùng Gene còn nhớ trước khi bất tỉnh là anh đang đi ngang qua cầu thang thì lên cơn co giật. Anh ngã mạnh, phần sau đầu đập vào bậc thang cuối cùng, gây xuất huyết não. Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Gene Long hôn mê suốt 2 tháng.

Hai tháng hôn mê và 1% cơ hội sống

Gene rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài 2 tháng. Các bác sỹ đánh giá cơ hội sống sót của anh chỉ còn khoảng 1%. Nội tạng bắt đầu suy yếu nghiêm trọng; gan, thận và não đều tổn thương, kèm theo tình trạng nhiễm trùng toàn thân.

Khi hy vọng gần như bằng không, cha mẹ Gene buộc phải đưa ra quyết định đau đớn: Ngừng thiết bị hỗ trợ sự sống, đồng ý hiến tạng và bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho con trai. Một linh mục cũng đã được mời tới để thực hiện nghi thức ban phước cuối cùng.

“Có khoảng 30 người đứng trong phòng bệnh để nói lời tạm biệt tôi. Bạn bè thân thiết, cha mẹ và người thân đều ở đó", Gene kể lại.

Nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Chỉ hơn một giờ sau khi thiết bị hỗ trợ sự sống bị tắt, Gene bất ngờ tỉnh lại. Trong khoảng thời gian được cho là đã chết, Gene nói rằng anh có trải nghiệm kỳ lạ. Anh mở mắt ra và thấy bản thân đang bước đi trên một “biển năng lượng” rực rỡ ánh sáng.

“Cảm giác giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa. Đại dương đó có đủ màu sắc sống động, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Nó không phải nước, mà là năng lượng", anh kể.

Điều khiến Gene ngạc nhiên là anh không còn ký ức về Trái đất vào thời điểm đó. Anh cảm thấy như mình luôn thuộc về nơi ấy. Khung cảnh xung quanh có sương mù và những dải năng lượng cuộn xoáy. Cơ thể Gene dường như hòa tan vào không gian, giống như đang ở trong một quả bóng bay nổi trên đại dương trước khi vỡ ra và hòa làm một với toàn bộ môi trường xung quanh.

“Tôi cảm thấy như mình là Thượng đế", Gene nhớ lại.

Gene được tiên lượng có chưa đến 1% cơ hội sống sót.

Cuộc gặp gỡ với người giống ông nội

Trong trải nghiệm ấy, Gene nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, giống hệt người ông đã qua đời của mình. Tuy nhiên, anh khẳng định đó không thực sự là ông nội. “Người đàn ông đó rất quen thuộc, khiến tôi muốn chạy tới ngay. Ngay khi tôi nghĩ vậy, chúng tôi đã đứng đối diện nhau" , anh kể.

Sinh thể ấy không di chuyển như con người mà chỉ đơn giản là xuất hiện; toàn thân là ánh sáng và không có khuôn mặt rõ ràng. Gene tin rằng đó là Đức Thánh linh. Anh nói mình bị bao trùm bởi nguồn năng lượng tình yêu mãnh liệt vượt xa mọi cảm xúc từng trải nghiệm trong đời.

“Không có từ nào của con người có thể diễn tả cảm giác đó. Tôi cảm thấy như mình là điều duy nhất từng được tạo ra", anh chia sẻ. Dù không có cuộc trò chuyện bằng lời, Gene cho biết anh dường như hiểu mọi câu trả lời cho những câu hỏi trong cuộc sống.

Sau đó, cả hai cùng quỳ xuống, rung động, và một chiếc ghế pha lê xuất hiện. Những ký ức đau khổ trên Trái đất dần tan biến, chỉ còn lại những điều tích cực.

Ngay sau đó, Gene chớp mắt và tỉnh dậy trên giường bệnh. Các bác sỹ từng cảnh báo rằng nếu Gene sống sót, khả năng cao anh sẽ không thể nói chuyện hoặc đi lại được nữa. Tuy nhiên, thực tế diễn ra hoàn toàn khác.

Sự tỉnh lại của Gene khiến đội ngũ y tế bối rối bởi về mặt y khoa, anh gần như không thể sống sót. Quá trình hồi phục của anh kéo dài và đầy khó khăn. Do nằm hôn mê quá lâu, cơ thể anh suy yếu nghiêm trọng, thậm chí không thể cầm nổi một chiếc cốc. Anh cũng mất một phần tai vì lở loét và dây thanh quản bị tổn thương do ống thở bị rút khỏi cổ họng.

Dù vậy, các cơ quan nội tạng của Gene dần phục hồi mà không cần lọc máu, điều anh gọi là “một phép màu”. Đáng chú ý, căn bệnh tiểu đường từng buộc anh phải tiêm insulin 5 lần mỗi ngày cũng thuyên giảm đáng kể.

Cuộc sống của Gene thay đổi hoàn toàn sau trải nghiệm cận tử.

Hết nghiện sau trải nghiệm cận tử

Gene cho biết thay đổi lớn nhất sau khi tỉnh lại là anh không còn cảm giác thèm ma túy: “Từ khi trở về, tôi chưa bao giờ muốn dùng lại ma túy. Tôi tin Chúa đã cho tôi cơ hội thứ hai và tôi sẽ không phá hủy nó" .

Vì hôn mê kéo dài, anh không phải trải qua hội chứng cai; điều này càng khiến anh tin rằng trải nghiệm cận tử đã thay đổi hoàn toàn con người mình.

Hiện tại, Gene xây dựng lại cuộc sống, kết nối với gia đình và bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe, kể cả những người xa lạ. Theo anh, mục đích lớn nhất của việc kể lại câu chuyện là mang đến hy vọng cho những người đang cảm thấy tuyệt vọng. Gene tin rằng chỉ cần một người nghe câu chuyện này và thay đổi cách nhìn về cái chết hay cuộc sống thì trải nghiệm của anh đã có ý nghĩa.

“Khoảng trống mà tôi từng cố lấp đầy bằng ma túy giờ đã được thay bằng tình yêu", anh nói. Trải nghiệm cận tử, theo lời Gene, đã định hình lại hoàn toàn cách anh nhìn nhận sự sống và cái chết.

“Cái chết không phải là dấu chấm hết. Những gì đang chờ đợi chúng ta cảm giác giống như được trở về nhà, gần gũi hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng", anh chia sẻ.