Trong nửa đầu năm Bính Ngọ 2026 (từ tháng 1 đến hết tháng 6 âm lịch), năng lượng Hỏa và Mộc đan xen rất mạnh mẽ. Đây là thời điểm "vàng" để những con giáp có độ tương thích cao với địa chi Ngọ bứt phá tài lộc và có cuộc sống sung túc, thậm chí giàu sang.

Tử vi học có nói, dưới đây là 5 con giáp may mắn bậc nhất, được dự báo sẽ có tài vận rực rỡ nếu biết nắm bắt thời cơ. Hãy xem trong đó có bạn không cũng như cách tối ưu tài vận cho mỗi con giáp sẽ ra sao nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Năm Bản Mệnh - Trực Thái Tuế nhưng có Cát Tinh

- Chi tiết tài vận: Dù là năm tuổi, nhưng nửa đầu năm 2026 tuổi Ngọ lại là con giáp sở hữu vận thế "cực thịnh". Nhờ các cát tinh như Giải Thần, Phượng Các, bạn có khả năng dẫn đầu xu hướng, làm chủ các dự án lớn.

(Ảnh minh họa)

Tiền bạc đổ về từ sự bứt phá cá nhân và các khoản đầu tư mạo hiểm có tính toán. Có thể nói, nếu biết tận dụng cơ hội và nỗ lực hết sức, cuộc sống của tuổi Ngọ có thể bước sang trang mới trong nửa đầu năm Bính Ngọ này.

- Tối ưu tài vận: Tuổi Ngọ có thể cân nhắc việc đeo trang sức bằng vàng hoặc mang theo phụ kiện màu đỏ/tím để gia tăng dương khí. Nên tập trung vào việc xây dựng thương hiệu cá nhân trong 3 tháng đầu năm.

2. Con giáp tuổi Dần: Tam Hợp Hỏa Cục

- Chi tiết tài vận: Dần và Ngọ nằm trong bộ Tam hợp nên nửa đầu năm là lúc tuổi Dần "đánh đâu thắng đó". Tài vận của con giáp này sẽ đến từ việc mở rộng quy mô kinh doanh hoặc chuyển đổi sang lĩnh vực mới. Đặc biệt, bản mệnh có duyên với các nguồn lợi từ phương xa hoặc xuất nhập khẩu nên hãy chú ý đến những lĩnh vực này nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài vận: Con giáp tuổi Dần hãy cân nhắc việc sử dụng vật phẩm phong thủy hình ngựa (Ngọ) hoặc chó (Tuất) để củng cố bộ Tam hợp. Hướng tài lộc của bạn là hướng Nam, nên tuổi Dần có thể cân nhắc việc đặt bàn làm việc hoặc xuất hành theo hướng này để đón cát khí nhé.

3. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp - Thiên Thời

- Chi tiết tài vận: Cùng thuộc bộ Tam hợp, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp đón nhận nửa đầu năm 2026 rực rỡ với sự ổn định và tăng trưởng vững chắc. Đây là thời điểm bản mệnh gặt hái "quả ngọt" từ những nỗ lực trong quá khứ.

(Ảnh minh họa)

Tài lộc đến nhiều từ bất động sản hoặc các khoản tích lũy dài hạn nên tuổi Tuất hãy kiên trì với việc "tích tiểu thành đại". Nếu có điều kiện, có thể tham gia việc đầu tư bất động sản nhưng hãy lưu ý kiểm tra yếu tố pháp lý thật kỹ để tránh rủi ro nhé.

- Tối ưu tài vận: Trồng thêm cây xanh ở góc phía Đông của ngôi nhà để Mộc sinh Hỏa, Hỏa dưỡng Thổ (bản mệnh Tuất), giúp dòng tiền luôn luân chuyển, không bị ứ đọng.

4. Con giáp tuổi Mùi: Lục Hợp Quý Nhân

- Chi tiết tài vận: Ngọ và Mùi là Lục hợp (nhị hợp) nên tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp được hưởng nhiều lộc lá trong nửa đầu năm Bính Ngọ này. Tuổi Mùi sẽ thấy mình cực kỳ may mắn trong các mối quan hệ ngoại giao. Tài vận đến từ sự giới thiệu của quý nhân hoặc từ các hợp đồng ký kết thông qua bạn bè. Tiền bạc tháng 2 và tháng 5 âm lịch sẽ rất dồi dào nên con giáp này cần đặc biệt chú ý để nắm bắt cơ hội nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài vận: Tuổi Mùi hãy luôn giữ thái độ hòa nhã và tích cực tham gia các buổi tiệc xã giao. Màu sắc may mắn của bản mệnh là nâu và vàng cam. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc đặt một bình gốm lớn trong nhà để "tụ tài".

5. Con giáp tuổi Thân: Vượt Ngưỡng - Đột Phá

- Chi tiết tài vận: Dù không nằm trong bộ hợp nhưng tuổi Thân trong năm Ngọ lại có sự dịch chuyển mạnh mẽ của các đại cát tinh về tài lộc. Nửa đầu năm, con giáp này sẽ dễ có những khoản "lộc trời cho" hoặc trúng thầu lớn. Khả năng xoay xở linh hoạt giúp bạn kiếm tiền từ những kẽ hở của thị trường.

(Ảnh minh họa)

- Tối ưu tài vận: Tuổi Thân hãy lưu ý tránh sự chần chừ. Khi thấy cơ hội, hãy quyết định nhanh trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền màu trắng hoặc bạc (hành Kim) để kích hoạt năng lượng bản mệnh trong môi trường Hỏa vượng của năm Ngọ.

*Lời khuyên chung: Năng lượng năm Ngọ rất nóng nảy và nhanh chóng, bạn cần giữ một "cái đầu lạnh" để quản lý tài chính, tránh vung tay quá trán vào những sở thích nhất thời.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.