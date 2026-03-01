Ông Trần, sinh sống tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã tích lũy vàng trong nhiều năm dưới dạng dây chuyền, vòng tay và thỏi vàng. Đầu tháng 6/2025, ông đăng bán toàn bộ số vàng trên một sàn thương mại điện tử nội địa. Sau khoảng nửa tháng, một tài khoản liên hệ mua trọn số vàng và hẹn giao dịch trực tiếp.

Ngày 22/6, một người đàn ông đến gặp ông Trần, chuyển 80.000 NDT (hơn 304 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng, và 3.400 NDT (gần 13 triệu đồng) qua Alipay. Tuy nhiên, tối cùng ngày, ông bất ngờ nhận được thông báo tài khoản bị đóng băng theo yêu cầu của Công an huyện Tân Thái, tỉnh Hà Nam.

Ngay sau khi nhận được thông báo phong tỏa tài khoản, ông Trần đã đến cơ quan công an tại Thượng Hải để làm việc và phát hiện tài khoản của mình liên quan đến vụ lừa đảo lớn. Sau khi cung cấp đầy đủ yêu cầu giao dịch, chứng từ thanh toán và trích xuất camera giám sát tại thời điểm mua bán nhằm phục vụ quá trình xác minh.

Hôm sau, ông đã di chuyển đến cục cảnh sát huyện Tân Thái để trình bày và làm rõ vụ việc. Tại đây, cơ quan điều tra cho biết khoản tiền 80.000 NDT được chuyển vào tài khoản của ông có liên quan đến một vụ lừa đảo viễn thông. Ông Trần được thông báo rằng cảnh sát sẽ thực hiện khấu trừ đúng khoản tiền theo quy định.

Ngày 31/7, Công an huyện Tân Thái thông tin, qua xác minh cho thấy ngày 23/6/2025, một bé gái 12 tuổi cư trú tại địa phương đã cùng mẹ là bà Trương đi đến Trung tâm Chống gian lận của huyện trình báo về việc bị lừa đảo trực tuyến số tiền 399.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng).

Qua điều tra phát hiện ngày 22/6/2025, con gái 12 tuổi của chị Trương đã dùng tài khoản ngân hàng của mẹ chuyển 80.000 NDT vào tài khoản Ngân hàng của ông Trần. Khoản tiền này trùng đúng với số tiền người mua vàng thanh toán cho ông trong buổi giao dịch cùng ngày.

Cơ quan điều tra xác định, đây là một phần tiền trong vụ lừa đảo viễn thông với tổng số tiền 399.000 NDT của bà Trương. Đối tượng lừa đảo tinh vi đã yêu cầu nạn nhân chuyển tiền thẳng vào tài khoản của ông Trần - người bán vàng rồi để đồng bọn đến nhận vàng.

Cơ quan công an nhận định tài khoản của ông Trần bị đối tượng sử dụng làm khâu trung gian nhắm hợp thức hóa dòng tiền. Vì số tiền 80.000 NDT được xác định rõ là tiền do lừa đảo mà có và không có giao dịch khác xen lẫn, công an đã phong tỏa, sau đó trích chuyển hoàn trả cho người bị hại theo quy định pháp luật. Sau khi xác minh ông Trần không liên quan đến hành vi phạm tội, tài khoản của ông được giải phong tỏa.

Trước đó, tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) một vụ việc tương tự đã xảy ra. Tháng 4/2025, ông Lâm bán 4 thỏi vàng nặng 200 gram với giá 148.000 NDT(hơn 563 triệu đồng). Sau khi nhận tiền chuyển khoản, chỉ khoảng một giờ sau, tài khoản của ông bị phong tỏa.

Ngân hàng xác định số tiền này thực chất là tiền của một nạn nhân trong vụ lừa đảo viễn thông khác. Do khoản tiền được xem là tài sản liên quan vụ án, tài khoản của ông Lâm bị đóng băng để phục vụ điều tra, dù ông không bị xác định tham gia lừa đảo.

Cơ quan chức năng cho biết, khi quyền sở hữu tiền được xác định rõ là của người bị hại, khoản tiền sẽ được hoàn trả. Nếu phát sinh tranh chấp, các bên có thể khởi kiện dân sự để giải quyết.

Theo society