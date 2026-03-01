Trong ngày Chủ nhật, 01/03/2026 (tức 13/01 âm lịch), ngày Giáp Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, chúng ta đón nhận một ngày cuối tuần đại cát với cục diện Tam hợp Hỏa cục (Dần - Ngọ - Tuất) cực vượng. Đây là thời điểm năng lượng may mắn đạt đỉnh, giúp tài lộc tuôn chảy mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược "gặt hái" tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Ngọ (Tam Hợp: Dần - Ngọ - Tuất)

Theo tử vi, tuổi Ngọ sẽ là con giáp may mắn bậc nhất do là "trọng tâm" của bộ ba Tam hợp trong ngày hôm nay, giúp bản mệnh tỏa sáng rực rỡ nhất. Hãy nắm bắt cơ hội tuyệt vời này để gặt hái những thành tựu tương xứng với năng lực của mình nhé.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải tài vận: Năng lượng Mộc của ngày Giáp và tháng Dần tương sinh hoàn hảo cho hành Hỏa của tuổi Ngọ. Con giáp bản mệnh này sẽ đón nhận vận khí "Mã đáo thành công", tiền bạc đổ về từ các dự án kinh doanh đầu năm hoặc các khoản thưởng nóng. Uy tín cá nhân tăng cao giúp bạn nhận được những lời mời hợp tác "vàng" mà không cần vất vả tìm kiếm.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Quyết liệt triển khai các kế hoạch khai trương hoặc ký kết lớn. Ngoài ra, tuổi Ngọ có thể cân nhắc chọn Giờ Ngọ (11h-13h) để thực hiện nghi thức nhằm tận dụng tối đa vượng khí Phục Ngâm.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể sử dụng phụ kiện màu đỏ hoặc tím để kích hoạt vòng lặp tương sinh, giúp tiền bạc lưu lại trong túi của mình lâu hơn.

2. Con giáp tuổi Dần (Tam Hợp: Dần - Ngọ - Tuất)

Theo các chuyên gia phong thủy, do cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Dần cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, "Hổ mọc thêm cánh" ngay trong tháng bản mệnh của mình. Với trí thông minh, sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, tuổi Dần hãy tận dụng các điều kiện thiên thời địa lợi tuyệt vời này để ghi dấu ấn trong dịp đầu năm nhé.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải tài vận: Bản mệnh gặp may mắn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân (thường là cấp trên hoặc đối tác lớn). Tài lộc của bạn trong ngày này mang tính bùng nổ, dễ có duyên với các khoản Thiên tài (lộc bất ngờ) như trúng thưởng, quà tặng hoặc lợi nhuận đột biến từ chứng khoán, tiền tệ.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Dần hãy tích cực tham gia các buổi tiệc tân niên, gặp gỡ giao lưu. Một lời gợi ý từ đối tác hoặc bạn bè, đồng nghiệp có thể mang lại cơ hội đầu tư "x2 tài sản".

+ Mẹo phong thủy: Tuổi Dần có thể cân nhắc việc đặt một chậu cây xanh nhỏ ở hướng Đông của phòng làm việc để thu hút thêm sinh khí Mộc, giúp tài vận sinh sôi nảy nở.

3. Con giáp tuổi Mão (Lục Hợp: Mão - Tuất)

Theo tử vi, nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Mão cũng sẽ là có một ngày vận trình êm đẹp, phúc lộc tự tìm đến cửa nhờ sự khéo léo.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải tài vận: Sự tinh tế và nhạy bén giúp con giáp tuổi Mão nhận ra những ngách kiếm tiền mà người khác bỏ lỡ. Bản mệnh gặp may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến tư vấn, môi giới hoặc nghệ thuật. Tài chính ổn định và có dấu hiệu tăng tiến bền vững nhờ khả năng quản lý dòng tiền thông minh của bạn.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Kế hoạch: Rà soát lại danh mục đầu tư cũng như việc chi tiêu để đưa ra chiến lược đầu tư, chi tiêu dài hạn nhằm tăng tính hiệu quả cho năm mới Bính Ngọ.

+ Giờ tốt: Thực hiện các giao dịch quan trọng vào Giờ Thân (15h-17h) để tận dụng năng lượng Kim (Canh) tương trợ cho tài vận.

* Lời khuyên chung: Ngày Giáp Tuất mang nạp âm Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi), biểu trưng cho sự huy hoàng và rạng rỡ. Hãy giữ tâm thế tự tin, dứt khoát để bảo toàn và gia tăng lộc khí đầu xuân. Và chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần đầy niềm vui, sức khỏe và bình an nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.