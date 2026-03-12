Người đàn ông 42 tuổi tử vong trên vỉa hè Hà Nội: Đã rõ nguyên nhân ban đầu

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin về vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực cạnh tường rào ga Giáp Bát (phường Định Công, Hà Nội). Thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều người, đồng thời mọi người bày tỏ thắc mắc về nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 12/3, lãnh đạo UBND phường Định Công cho hay sự việc trên xảy ra vào ngày 11/3. Vào khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, Công an phường Định Công nhận được tin báo về việc một người đàn ông có dấu hiệu bị đột quỵ tại địa chỉ số 813 đường Giải Phóng.

Hiện trường vụ việc thương tâm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Danh tính của người đàn ông được xác định là anh T.C.C. (SN 1984, trú tại Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu là do anh C. bị viêm phổi cấp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.