Camera vụ thầy hiệu trưởng tử vong sau khi bị ô tô của bạn lùi trúng, tông văng ra đường

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra mới đây khiến thầy hiệu trưởng của một trường tiểu học trên địa bàn xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh tử vong tại chỗ đã làm dư luận ngỡ ngàng, đau xót. Nạn nhân trong vụ việc là ông Phạm Minh T. (48 tuổi, trú tại ấp Bình Thuỷ, xã Hoà Khánh, tỉnh Tây Ninh, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương), theo nguồn tin trên báo Dân Việt.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin ban đầu về vụ việc đau lòng trên cho biết, vào tối ngày 9/3, ông Nguyễn Chí Thành (50 tuổi, trú ấp Bình Lợi, xã Hoà Khánh) đang điều khiển ô tô con nhãn hiệu Camry lùi từ trong nhà ra phía quốc lộ N2 (đoạn qua xã Hoà Khánh). Lúc này, ông T. đang dắt xe máy phía sau ô tô của ông Thành. Bất ngờ, xe ô tô của ông Thành lùi nhanh, tông trúng ông T.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc đau lòng.

Cú va chạm mạnh khiến ông T. bị hất văng ra giữa làn đường dành cho ô tô trên quốc lộ N2. Đúng lúc này, một chiếc xe tải do tài xế Chiêm Minh Thường (33 tuổi, trú xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đi tới, tiếp tục va chạm với nạn nhân. Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Thông tin từ UBND xã Mỹ Hạnh cho hay, ông T. và ông Thành đều là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Báo Dân trí thông tin thêm, theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra sự việc, ông T. và ông Thành có buổi tiếp xúc cử tri tại ấp nơi ứng cử. Sau buổi làm việc, ông Thành có để quên tài liệu nên ông T. chạy xe máy mang hồ sơ đến nhà ông Thành để trả lại do 2 gia đình ở gần nhà nhau, không ngờ lại xảy ra sự việc thương tâm.

Sau vụ việc, ông Thành đã rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.