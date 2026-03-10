Nam thanh niên 22 tuổi mất liên lạc sau khi chụp ảnh gửi bạn bè: Bất ngờ nơi tìm thấy thi thể

Thông tin một nam thanh niên 22 tuổi được phát hiện tử vong sau 2 ngày mất tích đang khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân trong vụ việc là anh Trần Phương Trịnh (22 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM). Trước đó 2 ngày, anh Trịnh được thông báo mất tích.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, rạng sáng ngày 8/3, anh Trịnh một mình điều khiển xe máy, lưu thông trên quốc lộ 20 từ Đà Lạt về TP.HCM. Đến khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, nam thanh niên chụp một bức ảnh tại khu vực cây xăng Phú Sơn 2 (cuối đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) rồi gửi cho bạn bè.

Sau đó khoảng 1 tiếng, gia đình và bạn bè không liên lạc được với anh Trịnh nữa. Gia đình anh Trịnh đã trình báo chính quyền địa phương và tổ chức tìm kiếm suốt 2 ngày qua.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nam thanh niên 22 tuổi.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết thêm, đến 7 giờ 15 phút sáng ngày 10/3, một số người lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt về TP.HCM, đến đoạn chân đèo Chuối (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) thì phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã dừng lại kiểm tra. Tại đây, người dân phát hiện dưới vực sâu khoảng 4m có thi thể nam thanh niên cùng chiếc máy Honda Air Blade. Qua xác minh các đặc điểm quần áo, biển số xe, xác định nạn nhân chính là anh Trịnh.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.