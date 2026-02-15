Chủ quán bún bò thưởng Tết bằng vàng cho nhân viên suốt 5 năm ở TP.HCM: Đó là sở thích, năm nay thế nào?

Chị Trương Thị Hạnh (41 tuổi, quê ở TP. Huế), chủ hệ thống bún bò có hơn 20 chi nhánh ở nhiều tỉnh thành, đa số ở TP.HCM từng thưởng Tết cho nhân viên bằng vàng suốt 5 năm liền.

Trước đó chia sẻ trên báo Thanh Niên vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chị Hạnh cho biết suốt 5 năm, vào dịp Tết, hầu như chị đều tặng cho nhân viên khoảng 5 phân vàng để lấy may. Chị Hạnh không chi thưởng trước Tết mà thường thưởng vào dịp Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng). Ai khó khăn có thể ứng trước lương.

Nữ chủ quán tâm sự, những người được thưởng vàng dịp Tết chủ yếu là những nhân viên gắn bó với chị suốt thời gian dài. Tặng vàng là sở thích của chị Hạnh. Người phụ nữ tin rằng, việc tặng vàng sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Các nhân viên của chị Hạnh cũng thích nhận vàng.

Quán bún bò của chị Hạnh ở TP.HCM.

Tuy nhiên, nói về việc có duy trì thói quen tặng vàng cho nhân viên vào Tết năm nay nữa hay không, chủ quán bún bò bày tỏ, với tình hình giá vàng hiện tại, cộng với việc buôn bán không còn như trước, chị khó có thể duy trì “truyền thống” tặng vàng như mọi năm. Chị Hạnh dự tính phương án khác thay thế, có thể là thưởng cho nhân viên nửa tháng lương.

Được biết, chị Hạnh từng có tuổi thơ vất vả khi phải đi bán vé số từ năm 8 tuổi mưu sinh. Đến năm 14 tuổi, chị bắt đầu bán bún, phở tại chợ. Và sau nhiều năm nỗ lực, người phụ nữ gốc Huế đã có được thành quả đáng ngưỡng mộ.