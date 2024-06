Người dân kể lại khoảnh khắc cháy lớn căn nhà ở phố Định Công Hạ: “Thấy bàn tay vẫy cầu cứu từ tầng cao”

Liên quan đến vụ cháy tại Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra từ chiều 16/6, chị Nguyễn Thị Hạnh (một người dân sinh sống gần hiện trường cho biết", "Khoảng 18h15, tôi phát hiện đám cháy bùng phát, đứng ở cửa hàng có thể nhìn thấy cột khói bốc lên cao.

Khoảng 30 phút sau thì lược lượng PCCC cùng xe cứu hoả đã đến dập lửa. Đồng thời, một số đồng chí bộ đội gần đây sau khi phát hiện vụ việc cũng đã đến hỗ trợ dập lửa nhưng do toà nhà cao tầng nên gặp nhiều khó khăn".

Hiện trường vụ cháy trên phố Định Công Hạ

Chị Hạnh cho biết, do nhà cao tầng nên chị không có nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng có nhìn thấy cánh tay vẫy trên tầng cao. "Tôi nhìn thấy bàn tay vẫy ở cửa sổ tầng cao và chiếc đèn pin soi ra từ đó. Tôi rất lo lắng cho những người bị mắc kẹt bên trong vì ngọn lửa ở tầng 3 và 4 cháy rất dữ dội, tường đã nứt ra và không thể tiếp cận vào bên trong".

Một người dân có mặt tại hiện trường vụ cháy chia sẻ

Sống gần ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn, bà Diệp (60 tuổi) cho biết, "Khoảng 18h15, tôi đi làm về thì ngửi thấy mùi khét, xong đó nghe thấy tiếng mọi người hô hoán của mọi người xung quanh.

Khi bắt đầu cháy, tôi chạy ra theo dõi thì có thấy bà chủ nhà vẫy tay ra kêu "cứu, cứu" từ tầng 5 nhưng không ai cứu được. Mọi ngày tôi qua chơi chỉ thấy có 5 người gồm 2 ông bà, 1 cô con gái và hai cháu nhỏ. Đến giờ lực lượng chức năng vẫn đang dập lửa, mong là mọi người đều an toàn".

Cũng theo người dân, ngôi nhà xảy ra hoả hoạn đang kinh doanh đồ điện nước.

Nhiều người dân tập trung gần hiện trường theo dõi vụ việc

Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy và đưa những người mắc kẹt ra ngoài

Trước đó, khoảng hơn 18h ngày 16/6, một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại số 205 phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện tại khu vực tầng 3 ngôi nhà 6 tầng 1 tum trên phố có khói bốc ra đã nhanh chóng báo cho chủ nhà đang bán hàng tầng 1 được biết.

Ngay sau khi nhận được tin, Công an thành phố Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy của quận Hoàng Mai, 2 xe chữa cháy của phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố; cùng các lực lượng khác của Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường.



Theo người dân báo tin, có người dân mắc kẹt trong vụ cháy, chưa rõ số lượng. Hiện các lực lượng đang tổ chức chữa cháy.