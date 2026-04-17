Mukhtar là một trong số nhiều cư dân vùng Kashmir (do Ấn Độ kiểm soát) đã bỏ qua hoạt động ăn mừng thường thấy vào ngày lễ Eid al-Fitr để đóng góp tiền mặt, đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân cho những người dân Iran ở cách xa hơn 1.600 km.

“Chúng tôi trao đi những gì mình trân quý. Điều này giúp chúng tôi gần gũi hơn với họ”, bà Mukhtar nói. “Đây là những gì mà chúng tôi - khu vực được gọi là Tiểu Iran - có thể làm cho những người ở đất nước cùng tên. Mối liên kết này vẫn bền chặt qua thời gian và xung đột”.

Tại Zadibal (thuộc Kashmir), bà Tahera Jan (73 tuổi) chứng kiến hàng xóm của mình quyên góp những chiếc nồi đồng.

“Người Kashmir theo truyền thống thường trao tặng những vật dụng này trong đám cưới con gái. Nhưng giờ đây, chúng tôi chọn cách trao chúng cho những người con gái đã mất mẹ và chị em gái trong các vụ tấn công ở Iran”, bà Jan nói.

Sadakat Ali Mir (24 tuổi, tài xế xe tải nhỏ) đã đóng góp một trong hai chiếc xe anh dùng để kiếm sống. Những người khác đã quyên góp xe đạp, xe tay ga và các vật dụng thiết yếu. Trẻ em, trong đó có Zainab Jan (9 tuổi) cũng đập heo đất tiết kiệm để quyên góp tiền.

Người dân Kashmir quyên góp tiền mặt, vàng bạc, đồ dùng gia đình... để ủng hộ người dân Iran. (Ảnh: Al Jazeera)

Chính quyền địa phương ước tính, tổng giá trị khoản đóng góp từ người dân Kashmir lên tới 6 tỷ rupee (64 triệu đô la), bao gồm tiền mặt, vàng, trang sức, đồ gia dụng, gia súc và xe cộ.

Những khoản đóng góp nhỏ, bao gồm tiền xu, heo đất và đồ dùng nhà bếp, chiếm một phần lớn tổng số viện trợ về khối lượng. Syed Asifi, một tình nguyện viên tại trung tâm quyên góp Srinagar, cho biết ngay cả những người có thu nhập hạn chế cũng mang đến những gì họ có để quyên góp.

Đại sứ quán Iran tại New Delhi, trong một bài đăng trên X, cho biết: “Chúng tôi chân thành cảm ơn người dân Kashmir tốt bụng vì đã sát cánh cùng người dân Iran thông qua sự hỗ trợ nhân đạo và tình đoàn kết chân thành. Lòng tốt này sẽ mãi trường tồn”. Đại sứ quán cũng chia sẻ video cho thấy một góa phụ quyên tặng số vàng kỷ vật của người chồng đã qua đời cách đây 28 năm.

Việc cộng đồng người Shia chiếm từ 10 đến 15% dân số vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát là một yếu tố khiến cuộc chiến ở Iran trở thành tâm điểm chú ý trong khu vực. Nhưng các khoản quyên góp cho Iran đã mở rộng ra ngoài cộng đồng Shia. Một số gia đình Sunni đã tổ chức lễ Eid đơn giản hơn, chuyển hướng sang cứu trợ Iran. Một số chủ cửa hàng đóng cửa sớm, trong khi các gia đình điều chỉnh chi tiêu sinh hoạt hàng ngày để đóng góp.

Các nhân vật chính trị và tôn giáo cũng tham gia. Nghị sĩ Aga Syed Muntazir Mehdi đã quyên góp một tháng lương cho nỗ lực cứu trợ. Imran Reza Ansari, một học giả Shia và lãnh đạo đảng Hội nghị Nhân dân, ghi nhận sự chung tay của người dân trên khắp các cộng đồng.

Nguồn gốc tên gọi ‘Tiểu Iran’

Các chiến dịch quyên góp tương tự để ủng hộ người Iran cũng đã được báo cáo từ Pakistan, Iraq và các quốc gia khác. Nhưng nguồn gốc dẫn đến sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Iran ở Kashmir là mối liên hệ văn hóa hiếm có mà Kashmir và Ba Tư (Iran ngày nay) từng vun đắp trong nhiều thế kỷ.

Học giả Sufi Mir Sayyid Ali Hamadani đã đến Kashmir từ Hamadan (Iran) vào thế kỷ 14, mang theo các nghi thức tôn giáo, các hình thức nghệ thuật và truyền thống văn học Ba Tư. Ảnh hưởng kiến trúc Ba Tư xuất hiện trong các nhà thờ Hồi giáo lịch sử ở Kashmir, và ngôn ngữ Ba Tư đã định hình nền văn học địa phương. Đó là lý do vì sao Kashmir từ lâu đã được gọi là Iran-e-Sagheer, hay Tiểu Iran.

Phụ nữ mang theo đồ dùng nhà bếp để quyên góp cho một chiến dịch cứu trợ Iran ở Budgam (vùng Kashmir). (Ảnh: AP)

Một tình nguyện viên bán đấu giá một chiếc bình đồng được quyên tặng để gây quỹ cho chiến dịch cứu trợ Iran tại Budgam. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia cho biết, những khoản quyên góp này mang ý nghĩa cá nhân và văn hóa, vượt xa giá trị tài chính. “Mọi người không chỉ trao đi những vật phẩm; họ đang chia sẻ sự tiếp nối về mặt cảm xúc”, Sakina Hassan, giảng viên về hoạt động nhân đạo ở New Delhi, nói.

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng ở Iran trong cuộc chiến, hiện đang tạm lắng trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh do Pakistan làm trung gian. Vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Islamabad tuần trước đã thất bại mà không đạt được thỏa thuận nào, và các bên trung gian đang nỗ lực thúc đẩy hai bên tiến tới các cuộc đàm phán mới. Thỏa thuận ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 21/4.