Người dân Hà Nội muốn đi tàu cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh 23 phút cần tới đâu? Tàu đi qua những ga nào?

Mỗi khi một tuyến giao thông mới chuẩn bị thành hình, điều thay đổi không chỉ là thời gian đi lại, mà còn là cách du khách bắt đầu một chuyến đi. Với Hà Nội và Quảng Ninh, điều đó đang được nhắc tới nhiều sau lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao diễn ra ngày 12/4, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn hành trình giữa hai địa phương xuống còn khoảng 23 phút.

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài 120,2 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến được thiết kế đường đôi, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội tối đa 120 km/h. Chính những thông số này khiến dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh nhu cầu kết nối nhanh giữa Thủ đô và một trung tâm du lịch lớn như Quảng Ninh ngày càng rõ nét.

Ảnh báo Chính Phủ

Theo kế hoạch được công bố, công trình dự kiến vận hành trong năm 2028. Ở thời điểm hiện tại, hành khách chưa thể mua vé để trải nghiệm ngay, nhưng các thông tin về ga đầu, ga cuối và lộ trình tuyến đã phần nào cho thấy diện mạo của một hành trình rất khác trong tương lai.

Tàu đi từ ga nào của Hà Nội, ga nào của Quảng Ninh?

Nếu xuất phát từ Hà Nội, điểm lên tàu trong tương lai sẽ là ga Cổ Loa. Báo Điện tử Chính phủ cho biết ga đầu của tuyến được đặt tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thuộc khu vực Đông Anh, Hà Nội. Như vậy, thay vì bắt đầu từ khu vực trung tâm của Thủ đô như nhiều người thường nhầm lẫn, hành trình này sẽ mở ra từ một không gian mới ở phía bắc sông Hồng, nơi đang được định hướng phát triển mạnh về hạ tầng, sự kiện và dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, hành khách từ Quảng Ninh sẽ lên tàu tại ga Hạ Long - Khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh. Đây cũng là ga cuối của toàn tuyến.

Phối cảnh 2 nhà ga trong tương lai ở 2 đều Hà Nội (ga Cổ Loa) - Quảng Ninh (ga Hạ Long) (Ảnh Báo Hà Nội Mới)

Trên đường đi, tàu sẽ qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình ở Bắc Ninh, Ninh Xá ở Hải Phòng và Yên Tử ở Quảng Ninh, trước khi tới Hạ Long. Lộ trình này cho thấy tuyến không đơn thuần chỉ nối hai điểm đầu - cuối, mà còn tạo thêm một trục kết nối liên vùng giữa nhiều địa phương phía Bắc.

Nhìn từ góc độ du lịch, việc đi qua các ga, trong đó có ga Yên Tử xuất hiện trên hành trình cũng là một điểm gợi mở đáng chú ý. Điều này đồng nghĩa trong tương lai, hành trình từ Hà Nội xuống Quảng Ninh có thể không chỉ gắn với Hạ Long, mà còn mở ra khả năng kết hợp những chuyến đi theo hướng tham quan, nghỉ dưỡng hoặc du lịch tâm linh thuận tiện hơn trước. Từ một tuyến giao thông, câu chuyện vì thế cũng được mở rộng thành một thay đổi trong cách tiếp cận điểm đến.

Ga đầu được đặt ở Cổ Loa, khu vực này có gì để du khách kết hợp khám phá?

Việc ga đầu được đặt tại Cổ Loa khiến tuyến đường sắt này có thêm một lớp ý nghĩa khác. Bởi lẽ, đây không chỉ là điểm lên tàu đơn thuần, mà còn nằm gần một vùng đất giàu dấu ấn lịch sử của Hà Nội. Với du khách có thời gian dừng chân trước khi khởi hành, khu vực quanh ga hoàn toàn có thể trở thành một phần của chuyến đi, thay vì chỉ là nơi trung chuyển.

Nổi bật nhất là Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, nơi được UBND thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch từ năm 2021. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Cổ Loa được đánh giá là tòa thành cổ có quy mô lớn, cấu trúc độc đáo trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ. Những giá trị khảo cổ, lịch sử và truyền thuyết gắn với vùng đất này từ lâu đã khiến Cổ Loa trở thành một điểm đến quen thuộc với du khách yêu thích chiều sâu văn hóa.

Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Ảnh Báo Tổ quốc)

Chính vì vậy, nếu trong tương lai hành khách tới ga Cổ Loa để bắt đầu hành trình đi Quảng Ninh, họ hoàn toàn có thể kết hợp ghé thăm quần thể di tích thành cổ, đền thờ An Dương Vương, giếng Ngọc cùng nhiều dấu tích đặc trưng của một kinh đô xưa. Sự giao thoa giữa một tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại với một vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử cũng là chi tiết khiến câu chuyện về ga Cổ Loa trở nên khác biệt hơn so với một điểm trung chuyển thông thường.

Không dừng ở đó, Cổ Loa còn là nơi có đời sống lễ hội khá đặc sắc. Theo các nguồn thông tin của Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Lễ hội Cổ Loa được tổ chức hằng năm vào dịp đầu xuân, gắn với việc tưởng nhớ An Dương Vương. Phần hội có nhiều hoạt động dân gian như bắn nỏ, đấu vật, cờ người, múa rối nước và các chương trình văn hóa - thể thao, khiến điểm đến này không chỉ có yếu tố tham quan di tích mà còn có sức sống của một không gian văn hóa cộng đồng.