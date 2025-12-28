Người dân Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng đón tin vui: Sắp có tuyến cao tốc 20.000 tỷ đồng, dài 52km, kết nối đường VĐ4, Nội Bài - Bắc Ninh, QL 18 với loạt KCN

Ảnh minh họa.

Sáng 26/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc đề xuất phương án đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại.

Hiện nay, tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh gồm: Đoạn 1 (khoảng 15,5 km), từ km 15+600 (tiếp giáp với Hà Nội) đến km31+109 (nút giao Tây Nam kết nối quốc lộ 1) đường Nội Bài - Bắc Ninh. Tuyến đang được khai thác với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc khai thác tối đa 90 km/giờ.

Đoạn 2: Từ nút giao Tây Nam đến đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (khoảng 9,7 km) đang được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 90 m, trong đó đường cao tốc rộng 17 m. Đoạn từ Vành đai 4 đi Hạ Long chưa đầu tư xây dựng.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021; Điều chỉnh Quy hoạch tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được quy hoạch với quy mô 6 làn xe.

Theo định hướng Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh, cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được quy hoạch với quy mô 100 m; 6 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp và đường song hành 2 bên.

Để hoàn thành tuyến cao tốc Bắc Ninh - Hải Dương (nay là Hải Phòng) đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối đường vành đai 4, đường Nội Bài - Bắc Ninh, quốc lộ 18 với các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo không gian phát triển đô thị, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Ninh - Phả Lại, đoạn từ vành đai 4 đến quốc lộ 18 theo hình thức đầu tư công.

Trên cơ sở hạ tầng giao thông hiện có và các văn bản quy định, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại theo phương thức PPP (đối tác công tư).Dự kiến tổng mức đầu tư tuyến đường là hơn 20.000 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề xuất nghiên cứu một số phương án thực hiện dự án.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là tuyến tiếp tục đi từ cầu vượt sông Cà Lồ đến Km31+750 nối tiếp vào đường vành đai 4 Hà Nội đang đầu tư, sau đoạn tuyến tiếp tục đi song hành quốc lộ 18 qua địa bàn phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, kết thúc tại điểm đấu nối tại km 22 trên quốc lộ 18 gần khu công nghiệp Quế Võ 2 (chiều dài khoảng 10,3km).

Việc đầu tư tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng nhằm cải thiện khả năng kết nối giao thông, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân và góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường hiện hữu, đặc biệt là tuyến QL.18. Từ đó, mở ra không gian phát triển mới cho các đô thị dọc tuyến, thúc đẩy quá trình đô thị hóa của tỉnh.