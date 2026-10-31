Người dân còn tích lũy được bao nhiêu sau khi trang trải cuộc sống?

TPO - “Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu; doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất và lớn lên”, đại biểu Trịnh Xuân An nêu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội, sáng 31/10.

Thu nhập thực chỉ tăng khoảng 4,3%

Nhấn mạnh muốn tăng trưởng cao phải có vốn, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) đề nghị coi giảm lãi suất cho vay thực tế là một trọng tâm điều hành; minh bạch lãi suất sau ưu đãi và các khoản phí để doanh nghiệp thực sự được giảm gánh nặng vay vốn. Ông cũng lưu ý, hạ lãi suất phải đi cùng an toàn hệ thống, ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát.

Theo đại biểu, tăng trưởng 2 con số không phải mục tiêu đơn thuần về tốc độ, mà gắn với yêu cầu đổi mới căn bản phương thức phát triển, để đất nước không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn mạnh lên thực chất và bền vững hơn.

Đại biểu Trịnh Xuân An. Ảnh: Như Ý

Thu nhập bình quân người lao động 9 tháng tăng khoảng 9%, nhưng CPI tăng 4,52%, nên thu nhập thực chỉ tăng khoảng 4,3%. Đời sống của người thu nhập thấp, công nhân thuê trọ và lao động phi chính thức có cải thiện, song mức bình quân chưa phản ánh hết gánh nặng chi tiêu.

“Đằng sau những con số tăng trưởng, người dân quan tâm sau khi trang trải cuộc sống còn tích lũy được bao nhiêu; doanh nghiệp quan tâm sau chi phí, lãi vay còn nguồn lực nào để đầu tư công nghệ, nâng năng suất và lớn lên. Nếu những khả năng này còn hạn chế, phải làm rõ điểm nghẽn đang cản trở thành quả tăng trưởng lan tỏa đến từng gia đình, từng doanh nghiệp”, ông An nói.

Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá chất lượng tăng trưởng bằng thu nhập thực, việc làm bền vững, khả năng tích lũy của người dân và năng lực tái đầu tư của doanh nghiệp trong nước.

Đồng thời, cần tập trung kiểm soát giá hàng thiết yếu, giảm gánh nặng nhà ở, giáo dục, y tế; giảm chi phí kinh doanh, thúc đẩy liên kết để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

“Chúng ta không thể đòi hỏi mọi khoản đầu tư đều mang lại thành quả ngay lập tức nhưng người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển ngay trong quá trình tăng trưởng. Đó vừa là mục đích, vừa là cơ sở tạo sức mua, niềm tin và động lực để nền kinh tế tiếp tục phát triển bền vững”, ông An nêu quan điểm.

Giảm giá điện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Phú Thọ) cho rằng hiện nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều áp lực về vốn, chi phí và thị trường; sức mua còn yếu, nhiều doanh nghiệp không có đủ nguồn tiền để triển khai các dự án sản xuất, kinh doanh.

Ông đề nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương chỉ đạo các ngân hàng thương mại kéo dài và mở rộng cơ chế cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2027 đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn do biến động thị trường, nhưng vẫn sử dụng vốn đúng mục đích và có phương án phục hồi khả thi.

Đại biểu Nguyễn Cao Sơn. Ảnh: Như Ý

Về chính sách thuế, giá điện, đại biểu đồng tình với chủ trương giảm giá điện nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng xuống mức 0% theo phương án đang được nghiên cứu, xem xét.

Đại biểu đoàn Phú Thọ cũng đề nghị kéo dài chính sách hỗ trợ về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với dầu diesel, bảo đảm thời gian áp dụng đồng bộ với chính sách đối với xăng, qua đó tạo động lực phục hồi hoạt động sản xuất, vận tải và thi công xây dựng.

Để giảm giá điện một cách bền vững, theo ông, cần tập trung giảm chi phí đầu tư và vận hành hệ thống điện; ưu tiên bố trí vốn cho các đường dây truyền tải, trạm biến áp theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh nhằm giải tỏa công suất.

Đồng thời, cần có cơ chế vay vốn ưu đãi đối với các thiết bị nhập khẩu phục vụ phát triển năng lượng như thiết bị điện gió, điện mặt trời, thủy điện...; cắt giảm thủ tục đầu tư đối với các dự án năng lượng và xác định rõ tiêu chí, thời gian điều chỉnh công suất giữa các địa phương.

Liên quan đến giá điện, xăng dầu, tại cuộc họp ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Việc này nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.