Sau hơn 2 thập kỷ lưu lạc và trải qua hai lần bị bỏ rơi, thanh niên gốc Trung Quốc hiện mang quốc tịch Canada cuối cùng đã tìm lại được cha ruột của mình. Cuộc đoàn tụ đầy xúc động khép lại hành trình tìm kiếm gia đình kéo dài với nhiều biến cố.

Ngày 2/3, tại huyện Huy Nam, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, Zhang Yunpeng (28 tuổi) đã ôm chầm lấy cha ruột là Zhang Jiucheng trong cuộc gặp gỡ đầu tiên sau 24 năm thất lạc. Hai cha con bật khóc ngay khi vừa nhìn thấy nhau.

Theo Jimu News , người cha xúc động nói: “Sau hơn 20 năm, cuối cùng tôi cũng gặp được con". Đáp lại, Zhang Yunpeng nói bằng tiếng Trung còn khá bập bẹ: “Bố ơi, con yêu bố".

Zhang Yunpeng ôm chầm lấy cha ruột là Zhang Jiucheng trong cuộc gặp gỡ đầu tiên sau nhiều năm thất lạc. (Ảnh: thepaper)

Bi kịch của Zhang Yunpeng bắt đầu từ năm 2001, khi anhmới 4 tuổi. Khi đó, cậu bé đi cùng chú đến ga tàu Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh. Trong lúc người chú rời đi mua kem, cậu bé bị lạc và không thể tìm lại người thân. Sau đó, Zhang Yunpeng được đưa đến trung tâm phúc lợi của thành phố và được đặt tên mới là Shen Huabai.

Bốn năm sau, vào năm 2005, cuộc sống của cậu bé bước sang một ngã rẽ mới khi được một cặp vợ chồng người Canada nhận nuôi và đưa sang nước này sinh sống. Tuy nhiên, niềm hy vọng về mái ấm ổn định nhanh chóng tan vỡ. Chỉ 3 tháng sau khi nhận con nuôi, cặp vợ chồng Canada ly hôn và cả hai đều không muốn tiếp tục chăm sóc đứa trẻ.

Chính quyền địa phương sau đó đã sắp xếp cho Zhang Yunpeng sống cùng một gia đình bản địa khác. Tuy nhiên, gia đình này đã có tới 9 người con nên cậu bé gần như không nhận được sự quan tâm đầy đủ.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, cha ruột của Zhang Yunpeng hoàn toàn không biết tung tích con trai mình. Thời điểm con mất tích, ông Zhang Jiucheng đang ở trong tù. Vợ ông sau đó bỏ đi lấy chồng khác.

Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc, Zhang Yunpeng phải tự đi làm để trang trải cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học.

Cha ruột của Zhang Yunpeng nghẹn ngào trong buổi đoàn tụ. (Ảnh: thepaper)

Hành trình tìm lại gia đình ruột thịt chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2025. Sau khi thấy nhiều trường hợp đoàn tụ thành công trên mạng xã hội, Zhang Yunpeng liên hệ với Baby Returning Home, tổ chức tìm kiếm người thân có trụ sở tại Trung Quốc, chuyên hỗ trợ những người thất lạc gia đình.

Tổ chức này nhờ Gao Yang, nghiên cứu sinh tiến sỹ người Trung Quốc đang học tập tại Canada, hỗ trợ Zhang Yunpeng với vai trò tình nguyện viên. Gao Yang nhớ lại lần đầu gặp Zhang Yunpeng: “Khi tôi gặp anh ấy lần đầu, anh ấy trông rất khổ sở và gầy gò đến mức đáng thương".

Mẫu máu của Zhang Yunpeng sau đó được gửi đến cơ sở dữ liệu ADN quốc gia của Trung Quốc để đối chiếu. Chỉ vài ngày sau, hệ thống đã xác định được cha mẹ ruột của anh.

Ông Zhang Jiucheng ngay lập tức nhận ra con khi được xem ảnh. “Ngay khi nhìn thấy ảnh con, tôi biết đó là con trai mình. Nó giống hệt tôi. Tôi không cần phải kiểm tra lại lần nữa” , người cha chia sẻ.

Trước khi gặp mặt trực tiếp, ông Zhang Jiucheng đã chuyển cho con trai 10.000 nhân dân tệ (38 triệu đồng). “Tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con. Tôi sẽ dành cho con những điều tốt đẹp nhất”, ông nói.

Zhang Yunpeng vẫn chưa được đoàn tụ với mẹ ruột. Bà hiện sinh sống tại một tỉnh khác ở Trung Quốc. Gao Yang cho biết, Zhang Yunpeng, hiện là công dân Canada, sẽ phải trở lại Canada trong vài tuần tới do vấn đề thị thực. Anh cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai.

Toàn cảnh thành phố Vancouver của Canada. Cha mẹ nuôi của Zhang đã bỏ rơi anh sau khi ly hôn. (Ảnh: Shutterstock)

Theo số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc, từ năm 1992 đến năm 2024, hơn 160.000 trẻ em Trung Quốc được các gia đình nước ngoài nhận nuôi.

Trung Quốc đã chính thức chấm dứt chương trình nhận con nuôi xuyên quốc gia vào ngày 28/8/2024, ngoại trừ trường hợp người nước ngoài có quan hệ huyết thống với đứa trẻ trong vòng ba đời.