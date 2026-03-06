Mới đây, cảnh sát Thái Lan đang điều tra cái chết của một người đàn ông Trung Quốc với thi thể được tìm thấy trong tư thế treo cổ gần đường ray xe lửa ở tỉnh Chon Buri của nước này. Ba bức thư tuyệt mệnh viết tay cũng được tìm thấy gần đó. Các vết thương và vết bầm tím của nạn nhân phù hợp với một vụ hành hung và có thể đã bị sử dụng súng điện.

Một chủ thầu xây dựng tên là Ekkapoj Nundee, 41 tuổi, đã phát hiện ra thi thể khi đang làm việc gần đường ray xe lửa Khao Talo. Ekkapoj cho biết khi đó, anh đang phun nước trên một con đường gần đó để giảm bụi từ công việc sửa chữa.

Hiện trường vụ việc.

Anh đã phát hiện ra thi thể sau khi hoàn thành công việc và chuẩn bị rời đi. Anh đã rất sốc và mất một lúc để bình tĩnh lại trước khi gọi điện đến Đồn cảnh sát Bang Lamung để báo cáo vụ việc.

Cảnh sát cho biết người chết có vẻ là một người đàn ông Trung Quốc, khoảng 30 đến 40 tuổi. Thi thể của nạn nhân treo trên một thanh thép dưới mái che khu vực đỗ xe máy của một khách sạn cạnh đường ray xe lửa.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc và chưa đưa ra kết luận.

Nạn nhân mặc áo phông màu xanh đậm, quần họa tiết voi và đi giày thể thao trắng. Cảnh sát ước tính người đàn ông đã tử vong được trong khoảng 6 đến 12 tiếng trước khi được tìm thấy. Cảnh sát cho biết không tìm thấy giấy tờ tùy thân nào trên người đàn ông. Ba lá thư viết bằng tiếng Trung Quốc được tìm thấy trong túi quần của nạn nhân được coi như thư tuyệt mệnh. ThaiRath đưa tin các lá thư có nội dung là: “Gửi gia đình tôi, tôi xin lỗi. Xin hãy liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc và cha mẹ tôi giúp tôi. Xin hãy đưa tôi về nhà.”

Trong quá trình khám nghiệm ban đầu, cảnh sát cho biết người đàn ông có nhiều vết thương và bầm tím. Mặt nạn nhân bị sưng tấy, và có nhiều vết đen trên chân được cho là do súng điện gây ra. Vết bỏng cũng được tìm thấy trên lưng nạn nhân. Các chuyên gia pháp y tin rằng những vết thương này xảy ra từ 2 đến 3 ngày trước khi người đàn ông tử vong. Cảnh sát cho biết họ vẫn đang điều tra và chưa xác nhận cái chết này có phải là do tự tử hay không.

Các nhà điều tra dự định sẽ thẩm vấn những người trong khu vực và xem xét đoạn phim camera an ninh để xác định danh tính của người đàn ông và nguyên nhân gây tử vong. Thi thể đã được gửi đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok để khám nghiệm tử thi chi tiết.

Gia Linh (Theo The Thaiger)