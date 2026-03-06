Trong ngày thứ Sáu, 06/03/2026 (tức 18/01 âm lịch), cục diện địa chi cho thấy hôm nay là ngày Kỷ Mão, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, năng lượng Mộc vẫn chiếm ưu thế chủ đạo. Đây là thời điểm vượng khí của mùa Xuân giúp vạn vật sinh sôi, đặc biệt thuận lợi cho những con giáp nằm trong bộ hợp với địa chi Mão.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược để "tài lộc nở rộ" cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Mùi (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất trong ngày hôm nay, 6/3 nhờ mối quan hệ Tam Hợp. Với kỹ năng giao tiếp và sự chỉn chu, khéo léo đặc trưng của mình, nếu biết tận dụng, tuổi Mùi làm gì cũng sẽ hanh thông, thậm chí thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Sự nghiệp và tiền bạc của tuổi Mùi sẽ có bước chuyển mình rực rỡ. Nhờ sự khéo léo và uy tín, con giáp này có thể dễ dàng chốt được các hợp đồng quan trọng hoặc nhận được lời mời hợp tác đầu tư đầy tiềm năng. Các khoản thu nhập từ công việc chính ổn định, bên cạnh đó bạn còn có duyên với các khoản "lộc lá" bất ngờ từ người thân hoặc đối tác.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Tuổi Mùi có thể cân nhắc việc thực hiện các kế hoạch khai trương hoặc ký kết lớn vào Giờ Ngọ (11h-13h) để tận dụng tối đa vượng khí Hỏa sinh Thổ, giúp tăng khả năng thành công.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể sử dụng ví tiền hoặc trang phục màu vàng hoặc nâu đất để "giữ lộc", giúp tiền bạc chỉ có vào mà không có ra.

2. Con giáp tuổi Tuất (Lục Hợp: Mão - Tuất)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, làm gì cũng có người nâng đỡ. May mắn này sẽ được tiếp thêm nhờ tháng Canh Dần - tháng cực kỳ may mắn của người tuổi Tuất.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Con giáp bản mệnh gặp may mắn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân (thường là người lớn tuổi hoặc cấp trên). Tài lộc của tuổi Tuất trong ngày này mang tính vững chãi. Bạn dễ dàng thu hồi công nợ hoặc nhận được tin vui về các khoản thưởng doanh số đầu năm. Sự thông minh giúp bạn nhận ra những ngách đầu tư tiềm năng ngay khi thị trường bắt đầu sôi động.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Giao thiệp: Tuổi Tuất có thể chủ động kết nối lại với các đối tác hoặc bạn bè cũ. Một lời gợi ý từ họ có thể mang lại cơ hội đầu tư "vàng" đem lại khoản sinh lời không ngờ cho bạn.

+ Màu sắc: Tuổi Tuất có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu xanh lá cây hoặc đỏ để kích hoạt vòng lặp tương sinh, giúp tinh thần minh mẫn trong các quyết định tài chính.

3. Con giáp tuổi Hợi (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày mới, 18 tháng Giêng với sự nhẹ nhàng, tiền bạc tự tìm đến cửa. Hãy nắm bắt ngay cơ hội này để gặt hái thành công dịp đầu năm, tạo tiền đề cho những thắng lợi về sau nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài vận chi tiết: Năng lượng Thủy của tuổi Hợi được Mộc của ngày và tháng nuôi dưỡng, tạo ra dòng chảy tài chính rất tốt. Bản mệnh có duyên với Thiên tài (lộc bất ngờ), có thể nhận được quà tặng giá trị hoặc lợi nhuận từ nghề tay trái. Đây là ngày con giáp tuổi Hợi cảm thấy dư dả để thực hiện các kế hoạch mua sắm hoặc chuẩn bị cho các dự án dài hạn.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Kế hoạch: Tuổi Hợi hãy rà soát lại danh mục đầu tư và chi tiêu để đưa ra chiến lược tài chính dài hạn cho năm mới Bính Ngọ, nâng cao khả năng đầu tư hiệu quả nhé.

+ Giờ tốt: Con giáp này có thể thực hiện các giao dịch quan trọng vào Giờ Thân (15h-17h) để tận dụng năng lượng Kim (Canh) tương trợ cho tài vận của hành Thủy thêm hanh thông.

* Lời khuyên chung: Ngày Kỷ Mão mang nạp âm Thành Đầu Thổ (Đất trên thành). Hãy giữ tâm thế vững vàng và nguyên tắc để bảo toàn thành quả. Chúc tất cả các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và lộc lá nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.