Khi bước qua tuổi 40, chúng ta bắt đầu nhận ra những nếp nhăn nơi khóe mắt, sức khỏe không còn dẻo dai như trước và những áp lực vô hình từ cuộc sống bắt đầu trĩu nặng trên vai. Nhìn ra xung quanh, có những người bước vào tuổi xế chiều với phong thái ung dung, tự tại, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Lại có những người chật vật, mệt mỏi, sống trong sự phàn nàn và phụ thuộc.

Sự khác biệt ấy không nằm ở vận may hay ông trời thiên vị ai hơn, mà nằm ở sự chuẩn bị. Người có hậu vận tốt không đợi đến khi già mới bắt đầu lo lắng. Họ là những người đã âm thầm kiến tạo cuộc sống của mình từ rất sớm, bằng sự tỉnh táo, thực tế và những bước đi vững chãi vô cùng mộc mạc đời thường.

Sức khỏe: Tấm thẻ bảo hiểm đắt giá nhất không thể mua bằng tiền

Thứ đầu tiên và cũng là thứ quan trọng nhất quyết định một hậu vận an nhàn chính là sức khỏe. Tuổi trẻ, chúng ta thường ỷ lại vào sức vóc của mình. Cày cuốc thâu đêm, ăn uống qua loa, vui chơi quên ngày tháng vì nghĩ rằng "mình còn khỏe chán". Nhưng cơ thể con người giống như một cỗ máy, xài hao mòn mà không bảo dưỡng thì đến lúc đình công, có bao nhiêu tiền cũng chẳng cứu vãn nổi.

Người khôn ngoan hiểu rằng, chiếc giường đắt nhất thế giới là giường bệnh. Vì thế, họ âm thầm rèn luyện thân thể từ rất sớm. Không cần phải là những bài tập cao siêu hay thực đơn đắt đỏ, sự chuẩn bị đôi khi chỉ bắt đầu từ việc ngủ đủ giấc, bớt đi những bữa nhậu vô bổ, chăm chỉ đi bộ mỗi ngày và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

Một người bước vào tuổi già với đôi chân còn cứng cáp, tự mình đi chợ, tự mình dạo công viên, không phải phụ thuộc vào thuốc thang hay người chăm sóc, đó đã là cái phúc lớn nhất của đời người. Đầu tư cho sức khỏe từ sớm chính là cách tự yêu bản thân thiết thực nhất, để sau này không trở thành gánh nặng cho con cái và cho chính mình.

Tài chính độc lập: Chỗ dựa vững chắc để giữ gìn sự tôn nghiêm

Nói chuyện tiền bạc đôi khi bị coi là thực dụng, nhưng sự thật mất lòng: Không có tiền, tuổi già sẽ rất chật vật. Người có hậu vận tốt là người không bao giờ giữ tư tưởng "trẻ cậy cha, già cậy con". Con cái có cuộc sống riêng, có áp lực riêng của chúng. Tình yêu thương của gia đình là điều thiêng liêng, nhưng tự chủ tài chính mới là lớp áo giáp bảo vệ sự tôn nghiêm của một người khi bước vào tuổi xế chiều.

Họ bắt đầu tiết kiệm từ những ngày tháng đi làm vất vả nhất. Thay vì vung tay quá trán cho những món đồ hiệu chớp nhoáng hay những cuộc vui vô thưởng vô phạt, họ biết trích ra một khoản "tiền phòng thân", mua bảo hiểm, hoặc đầu tư sinh lời an toàn. Có một khoản tiền tiết kiệm trong tay, tiếng nói trong gia đình cũng có trọng lượng hơn. Bạn có thể tự do đi du lịch cùng bạn bè già, tự mua món đồ mình thích, tự lo chi phí y tế mà không phải nhìn sắc mặt ai. Sự tự do ấy không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi sự kỷ luật và tầm nhìn xa từ khi chúng ta còn đang ở độ tuổi đôi mươi, ba mươi.

Thu hẹp các mối quan hệ và dọn dẹp lại tâm hồn

Càng nhiều tuổi, người ta càng nhận ra rằng, những mối quan hệ xã giao ồn ào không mang lại hạnh phúc thực sự. Người biết lo cho hậu vận đã sớm học cách làm phép trừ cho cuộc đời mình. Họ ngừng theo đuổi những mối quan hệ độc hại, bớt lo chuyện bao đồng, không cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Thay vào đó, họ quay về vun vén cho tổ ấm nhỏ, trân trọng người bạn đời, quan tâm đến những người bạn tri kỷ thực sự thấu hiểu mình.

Việc tu tâm dưỡng tính cũng được họ thực hiện mỗi ngày trong tĩnh lặng. Không còn những sân si, tị nạnh hơn thua với đời. Họ học cách tha thứ cho lỗi lầm của người khác để lòng mình được nhẹ gánh. Một tâm trí bình an, một trái tim rộng lượng sẽ tỏa ra trường năng lượng ấm áp, thu hút những điều thiện lành. Người ta hay bảo "tướng tự tâm sinh", người có tâm tính hiền hòa, bớt phán xét thì gương mặt lúc về già tự khắc phúc hậu, đi đến đâu cũng được người khác quý mến, kính trọng. Đó chính là cái vận may do chính họ tạo ra.

Nuôi dưỡng một thế giới tinh thần phong phú

Cuối cùng, một hậu vận viên mãn không thể thiếu niềm vui tự thân. Nếu khi còn trẻ, hạnh phúc của bạn quẩn quanh bên con cái hay công việc, thì khi con cái lớn khôn bay đi, công việc khép lại, bạn sẽ rơi vào khủng hoảng. Những người có tầm nhìn xa đã sớm tìm cho mình những sở thích cá nhân. Có người thích trồng hoa, người thích đọc sách, người học thiền, người tham gia các câu lạc bộ thiện nguyện.

Họ biết cách tự làm cho bản thân bận rộn một cách vui vẻ, không ngồi một chỗ chờ đợi con cháu đến thăm mới thấy cuộc đời có ý nghĩa. Họ tìm thấy niềm vui trong sự tĩnh lặng, trong những điều bé nhỏ mộc mạc mỗi ngày.

Tựu trung lại, hậu vận của một người giống như một cái kho. Lúc còn trẻ bạn bỏ vào đó sự kỷ luật, sức khỏe, những đồng tiền tiết kiệm thiện lương và một cái tâm an lành, thì khi về già, bạn sẽ rút ra được sự thong dong, tự tại. Cuộc đời này rất công bằng, những người đang tận hưởng "trái ngọt" lúc xế chiều, thực chất đều là những người thợ làm vườn đã đổ mồ hôi gieo hạt từ rất sớm.