Người chơi "đen đủi" nhất Ai Là Triệu Phú: Dùng hết 4 quyền trợ giúp cho 1 câu hỏi nhưng vẫn trả lời sai

Dù đã hỏi ý kiến khán giả, tham khảo tổ tư vấn và gọi điện cho Tổ tư vấn lại chắc chắn đó là đáp án B, người chơi này vẫn không đưa được đáp án đúng.

Trong chương trình Ai Là Triệu Phú, các quyền trợ giúp đóng vai trò là “phao cứu sinh” mỗi khi người chơi đứng trước câu hỏi hóc búa. Có người chỉ cần hỏi ý kiến khán giả là tìm được đáp án, có người may mắn nhận được gợi ý từ tổ tư vấn, thậm chí một cuộc gọi về cho người thân cũng đủ giúp họ vượt qua thử thách. Thế nhưng, không phải lúc nào những sự trợ giúp ấy cũng phát huy tác dụng, nhất là khi đáp án cuối cùng vẫn nằm ngoài dự đoán của tất cả những người được hỏi.

Người chơi tên Trương Bình Nguyên đã rơi vào tình huống như vậy trong số phát sóng ngày 14/8/2018. Đứng trước một câu hỏi lịch sử, anh lần lượt sử dụng cả 4 quyền trợ giúp nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án chính xác. Điều đáng tiếc là chỉ với một lựa chọn sai, người chơi đã bỏ lỡ cơ hội giành thêm 6 triệu đồng.

Câu hỏi khiến anh Nguyên rơi vào thế khó liên quan đến vị vua cuối cùng của triều Mạc. Bốn phương án được đưa ra gồm Mạc Đăng Doanh, Mạc Mậu Hợp, Mạc Phúc Hải và Mạc Toàn. Không chắc chắn về kiến thức của mình, anh quyết định nhờ đến sự trợ giúp đầu tiên là hỏi ý kiến khán giả trong trường quay.

Câu hỏi làm khó người chơi

Kết quả, 52% khán giả lựa chọn phương án A. Mạc Đăng Doanh. Đây là tỷ lệ khá áp đảo so với các phương án còn lại, đủ để người chơi có thêm chút tự tin. Tuy nhiên, thay vì vội vàng chốt đáp án, anh Nguyên tiếp tục nhờ tổ tư vấn tại chỗ. Bất ngờ thay, cả 3 thành viên của tổ tư vấn đều nghiêng về phương án B. Mạc Mậu Hợp. Một bên là số đông khán giả, một bên là những người được kỳ vọng có kiến thức chuyên môn hơn, người chơi đứng trước màn phân vân chẳng dễ chịu chút nào.

Khi hai nguồn trợ giúp đưa ra những lựa chọn khác nhau, người chơi tiếp tục sử dụng quyền trợ giúp 50:50, hy vọng có thể thu hẹp phạm vi đáp án. Thế nhưng, ngay cả khi số phương án được giảm xuống, anh vẫn chưa thể tìm được sự chắc chắn cần thiết. Càng tìm kiếm sự trợ giúp, người chơi càng rối trí.

52% khán giả đã chọn phương án A

Tổ tư vấn lại chắc chắn đó là đáp án B

Không còn nhiều lựa chọn, anh Nguyên đành dùng đến quyền trợ giúp cuối cùng là gọi điện cho người thân. Anh quyết định gọi cho bố, mong nhận được lời giải đáp vào phút chót. Đáng tiếc, thời gian ngắn ngủi của cuộc gọi không đủ để anh có được câu trả lời chắc chắn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, người chơi vẫn phải tự mình đưa ra quyết định và chốt phương án C. Mạc Phúc Hải

Và rồi, điều không ai mong muốn đã xảy ra khi người chơi đã lựa chọn sai. Đáp án chính xác là D. Mạc Toàn, vị vua cuối cùng của triều Mạc. Sau khi lần lượt sử dụng cả 4 quyền trợ giúp gồm hỏi ý kiến khán giả, hỏi tổ tư vấn, 50:50 và gọi điện cho người thân, người chơi vẫn không thể vượt qua câu hỏi này, đành ra về với mức thưởng 2 triệu đồng.

Cuối cùng thì D mới là đáp án đúng

Trong các chương trình đố vui kiến thức, chuyện người chơi trả lời sai một câu hỏi khó vốn không có gì lạ. Nhưng trường hợp của Trương Bình Nguyên quả thực khiến người xem phải nhớ mãi khi khán giả đã hỏi, tổ tư vấn cũng đã nhờ, bố cũng đã gọi, vậy mà đáp án cuối cùng vẫn không chính xác. Đúng là có những lúc kiến thức chưa đủ, mà may mắn cũng nhất quyết đứng ngoài cuộc chơi!

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