Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng hơn 150 kg nhưng lập tức thả về biển, lý do phía sau gây bất ngờ

Một ngư dân bất ngờ bắt được con cá khổng lồ trong chuyến ra khơi, nhưng quyết định sau đó của người đàn ông lại khiến nhiều người tò mò.

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ, nhìn từ xa tưởng là tảng đá

Ngày 24/10/2026, một ngư dân họ Trương ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã có trải nghiệm khó quên khi đánh bắt trên biển. Trong quá trình làm việc, ông bất ngờ bắt được một sinh vật biển có kích thước khác thường, trọng lượng hơn 150 kg.

Theo HSW, con cá có thân hình to lớn, dẹt và gần như tròn, khác hẳn những loài cá quen thuộc mà ngư dân thường đánh bắt. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường khiến nhiều người ngạc nhiên. Thậm chí, có người thoạt nhìn còn tưởng đó là một tảng đá khổng lồ nổi trên mặt biển.

Với những người làm nghề đánh bắt hải sản, một con cá nặng hơn 150 kg có thể được xem là chiến lợi phẩm đáng nhớ. Tuy nhiên, thay vì vui mừng đưa con cá về bờ, ông Trương lại đưa ra quyết định khiến không ít người bất ngờ.

Sau khi kiểm tra tình trạng của sinh vật khổng lồ, người đàn ông quyết định thả nó trở lại đại dương.

Con cá khổng lồ nặng hơn 150 kg được ngư dân phát hiện trong chuyến đánh bắt trên biển tại Trung Quốc. (Ảnh: The Paper)

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tò mò về danh tính con cá, trong khi một số ý kiến cho rằng ngư dân đã có hành động đáng trân trọng khi không giữ lại một sinh vật biển lớn như vậy.

Điều khiến câu chuyện thêm đặc biệt là ông Trương không phải người lần đầu nhìn thấy loài cá này. Theo chia sẻ của ông, trong những chuyến đánh bắt trên biển, ngư dân thỉnh thoảng vẫn bắt gặp chúng. Dù vậy, cá thể có trọng lượng lên tới hàng trăm kg không phải cảnh tượng thường xuyên xuất hiện.

Vậy con cá khổng lồ này thực chất là loài gì và tại sao người đàn ông lại từ bỏ một chiến lợi phẩm có kích thước ấn tượng đến vậy?

Danh tính con cá khổng lồ và những đặc điểm khó tin

Theo China Newsweek, sinh vật mà ông Trương bắt được là cá mặt trăng, thuộc họ Molidae. Đây là nhóm cá biển nổi tiếng với ngoại hình đặc biệt, thân hình ngắn, cao, dẹt và trông giống một chiếc đĩa khổng lồ.

Cá mặt trăng không sở hữu chiếc đuôi thông thường như phần lớn các loài cá. Thay vào đó, phía sau cơ thể là cấu trúc đặc biệt giúp điều chỉnh hướng di chuyển, trong khi vây lưng và vây hậu môn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bơi.

Một trong những tập tính thú vị nhất của cá mặt trăng là thường xuyên nằm nghiêng gần mặt nước, trông như đang phơi nắng. Hành vi này được cho là có liên quan đến việc điều hòa nhiệt độ sau khi lặn sâu, đồng thời tạo cơ hội để các loài động vật khác loại bỏ ký sinh trùng trên cơ thể chúng.

Dù con cá mà ông Trương bắt được đã nặng hơn 150 kg, kích thước ấy vẫn còn khá khiêm tốn so với những cá thể lớn nhất từng được ghi nhận.

Sở hữu thân hình tròn, dẹt cùng ngoại hình kỳ lạ, cá mặt trăng được xem là một trong những loài cá có hình dáng đặc biệt nhất đại dương. (Ảnh: AZanimals)

Năm 2022, các nhà khoa học công bố trường hợp một cá thể cá mặt trăng thuộc loài Mola alexandrini được phát hiện gần quần đảo Azores ở Bắc Đại Tây Dương. Cá thể này dài khoảng 3,25 m, nặng hơn 2,7 tấn, lập kỷ lục về trọng lượng của cá xương.

Không chỉ nổi bật về kích thước, cá mặt trăng còn có khả năng sinh sản đáng kinh ngạc. Một cá thể cái từng được ghi nhận mang khoảng 300 triệu trứng, thuộc những trường hợp có số lượng trứng lớn nhất ở động vật có xương sống.

Một đặc điểm khác khiến loài cá này được chú ý là khả năng sống sót sau những cuộc tấn công của động vật săn mồi. Trên mạng xã hội từng xuất hiện hình ảnh cá mặt trăng bị mất một phần mô cơ thể nhưng vẫn còn sống.

Theo phân tích của China Newsweek, lớp da dày, đàn hồi cùng mô dạng keo dưới da có thể giúp cá mặt trăng chống chịu một số tổn thương. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa chúng có thể sống sót sau mọi vết cắn. Nguy cơ mất máu, tổn thương cơ quan quan trọng và nhiễm trùng vẫn có thể khiến chúng tử vong.

Vì sao ngư dân quyết định thả con cá nặng hơn 150 kg?

Trở lại với câu chuyện tại Chu Sơn, lời giải thích của ông Trương thực tế đơn giản hơn những suy đoán trên mạng xã hội.

Người đàn ông cho biết loài cá này vốn không phải đối tượng đánh bắt mà ngư dân địa phương muốn giữ lại. Sau khi xác nhận con cá vẫn trong tình trạng ổn định, ông quyết định thả nó xuống biển.

Nhưng tại sao một sinh vật có kích thước lớn như vậy lại không được ngư dân đánh giá cao?

Theo China Newsweek, câu trả lời phần nào nằm ở cấu tạo cơ thể và giá trị thực phẩm của cá mặt trăng.

Nhà nghiên cứu, sáng tạo nội dung khoa học biển có biệt danh Hải Vương Frank cho biết từng trực tiếp tìm hiểu và chế biến một cá thể cá mặt trăng nặng khoảng 400 kg vào tháng 12/2025.

Dù có kích thước ấn tượng, con cá khổng lồ vẫn được ngư dân quyết định thả trở lại biển thay vì mang về bờ. (Ảnh: Youtube)

Trải nghiệm này cho thấy việc xử lý loài cá có ngoại hình đặc biệt ấy không hề đơn giản. Lớp da bên ngoài rất thô ráp, có cảm giác gần giống giấy nhám. Ngay bên dưới là lớp mô màu trắng, dai và đàn hồi, khiến quá trình sơ chế trở nên khó khăn ngay cả khi sử dụng dao.

Phần cơ thịt bên trong cũng không giống những loại cá biển thông thường. Theo mô tả của Hải Vương Frank, thịt cá chứa nhiều nước, màu sắc nhợt nhạt và có mùi tương tự amoniac.

Điều đáng chú ý là sau khi thử chế biến, nhóm của ông nhận thấy phần ruột lại có hương vị tương đối dễ ăn, với kết cấu được ví như dạ dày bò nhưng dày hơn. Trong khi đó, những phần cơ thể còn lại không mang đến trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn.

Những đặc điểm này khiến cá mặt trăng không phải loại hải sản được ưa chuộng trong hoạt động đánh bắt thương mại tại địa phương. Trọng lượng lớn không đồng nghĩa với lượng thịt có thể sử dụng nhiều, trong khi việc sơ chế tốn công và nhu cầu tiêu thụ hạn chế.

Cần lưu ý rằng cá mặt trăng vẫn được sử dụng làm thực phẩm ở một số nơi trên thế giới, vì vậy không thể kết luận toàn bộ loài cá này đều không ăn được.

Đối với ngư dân họ Trương, một con cá nặng hơn 150 kg nhưng không phải đối tượng khai thác có giá trị rõ ràng chưa chắc là chiến lợi phẩm đáng mang về bờ. Dù vậy, không có căn cứ để khẳng định chính ông đã trực tiếp đánh giá hương vị của cá trước khi quyết định thả.

Sau cùng, con cá khổng lồ được trở lại đại dương. Khả năng sống sót lâu dài của nó sau khi được thả hiện chưa có thông tin xác nhận, nhưng câu chuyện đã cho thấy một thực tế thú vị: Trong nghề đánh bắt hải sản, không phải cứ bắt được con cá càng lớn thì giá trị mang về càng cao.

Theo China Newsweek, HSW, The Paper