Ngọn núi cao nhất thế giới có thực sự là đỉnh Everest không?

Ngọn núi cao nhất thế giới trên thực tế có thể nằm ở Mỹ, chứ không phải Nepal.

Kiến thức truyền thống bảo chúng ta rằng Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới – nhưng sự thật thì phức tạp hơn một chút.

Tùy thuộc vào cách bạn đo lường một ngọn núi, Đỉnh Everest có thể sẽ không phải là ngọn núi cao nhất thế giới. Có một vài ngọn núi khác cũng muốn có tiếng nói và hoàn toàn có thể tranh danh hiệu này dựa trên các chi tiết kỹ thuật.

Mauna Kea – ngọn núi lửa ngưng hoạt động ở Hawaii có thể mới là ngọn núi cao nhất thế giới.

Đỉnh Everest có phải ngọn núi cao nhất thế giới?

Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới tính từ mực nước biển. Đỉnh của nó cao 8.849m so với đại dương, biến nó thành vùng đất có độ cao so với mực nước biển lớn nhất trên Trái Đất.

Mặc dù vậy, Everest vẫn dễ dàng là ngọn núi có đỉnh cao nhất mà bạn có thể leo trọn vẹn từ chân lên đỉnh.

Đỉnh Everest chỉ tính là cao nhất so với mực nước biển. Nguồn: Bryan Tropeano/Getty Images

Ngọn núi cao nhất thế giới là ngọn núi nào?

Ngọn núi cao nhất thế giới tính từ chân đến đỉnh là Mauna Kea, một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ lâu ở Hawaii, Mỹ.

Hơn một nửa khối lượng của Mauna Kea nằm chìm dưới Thái Bình Dương.

Mauna Kea đã ngưng hoạt động khoảng 4.500 năm, nhưng Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) tuyên bố rằng nó "có khả năng sẽ phun trào trở lại".

Mauna Kea nhìn từ xa trên đảo Hawaii. Nguồn: AnaPhelps/Getty Images

Nếu đo từ chân đến đỉnh, Mauna Loa – một ngọn núi lửa đang hoạt động ở Hawaii – là ngọn núi cao thứ hai trên Trái Đất với tổng chiều cao là 9,17km (trong đó có 5km dưới nước).

Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn đo đạc, vì còn có ngọn núi thứ ba cũng có thể được coi là cao nhất thế giới: Núi Chimborazo ở Ecuador.

Tọa lạc tại dãy Andes thuộc Ecuador, Chimborazo là một ngọn núi lửa ngưng hoạt động khác với đỉnh cao 6.310 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên, nhờ vị trí chỉ nằm cách xích đạo 1 độ về phía nam – gần xích đạo hơn bất kỳ ngọn núi nào khác – Chimborazo có thể tuyên bố về mặt kỹ thuật rằng nó có đỉnh gần Mặt Trời nhất.

Điều này có nghĩa là, nếu đo từ tâm hành tinh, Chimborazo có thể tự nhận là ngọn núi cao nhất trên Trái Đất.

Chimborazo: Điểm xa tâm Trái Đất nhất. Nguồn: guenterguni/Getty Images

Ngọn núi lớn nhất trong Hệ Mặt Trời là gì?

Những ngọn núi cao nhất trên Trái Đất chẳng là gì khi so sánh với những ngọn núi cao nhất trong Hệ Mặt Trời. Olympus Mons trên Sao Hỏa thường giữ kỷ lục là ngọn núi cao nhất trong Hệ Mặt Trời, nhưng ngọn núi lớn nhất rất có thể là đỉnh Rheasilvia trên tiểu hành tinh Vesta.

Olympus Mons cao khoảng 21,9km từ chân đến đỉnh, tức là cao hơn gấp đôi so với Mauna Kea. Tuy nhiên, do độ khó trong việc đo đạc những đặc điểm như vậy trên các hành tinh khác, nó có thể không phải là ngọn núi cao nhất trong Hệ Mặt Trời.

Đỉnh Rheasilvia nằm trong miệng núi lửa trên tiểu hành tinh Vesta được cho là có thể nhỉnh hơn một chút, với chiều cao khoảng 22,5km từ chân đến đỉnh.

Nguồn: BBC